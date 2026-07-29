Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на сайте Кремля. Врио назначили советника министра сельского хозяйства России, бывшего и. о. председателя правительства Удмуртии Ольгу Абрамову.

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Напомним, господин Бречалов стал врио главы республики в апреле 2017 года, после задержания руководителя региона Александра Соловьева (в 2020 году признан виновным в получении взяток). Перед назначением он был секретарем Общественной палаты РФ, сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. В сентябре 2017 года Александр Бречалов выиграл досрочные выборы, получив 78,16% голосов. В 2022 году он был переизбран, набрав 64,37% голосов. В 2024 году господин Бречалов заявлял, что не отрицает возможности пойти на третий срок.

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Ольга Абрамова покинула пост и. о. председателя правительства Удмуртии в сентябре 2024 года. В октябре стало известно о ее назначении на должность советника министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Она пришла в правительство Удмуртии в 2018 году на должность министра сельского хозяйства. До этого она работала в различных коммерческих компаниях из отрасли АПК.

В марте 2020-го госпожа Абрамова была повышена до заместителя председателя правительства, сохранив должность главы минсельхоза республики. В декабре 2021 года покинула пост министра, оставшись вице-премьером, курирующим сельское хозяйство. В июле 2023 года сменила Константина Сунцова на посту первого вице-премьера, где помимо сельского хозяйства отвечала за работу всего экономического блока правительства.