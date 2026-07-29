Лавров: на Россию ополчился весь западный мир

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Россию «ополчился весь “цивилизованный” мир». По его словам, Европа «поддерживает антироссийские общества» за рубежом и хочет посеять в России «смуту». Такое мнение министр высказал в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь “цивилизованный”, так сказать, мир, который так себя сам называет»,— сказал Сергей Лавров. Он призвал смотреть центральные телеканалы, которые «показывают все, что замышляет Запад».

Западные страны, убежден господин Лавров, поддерживают релокантов, которые собирают средства на «продолжение подпольной борьбы за раскол» России. Великобритания и США «воюют против России через Украину», добавил министр. «Они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы»,— уточнил глава российского МИДа.