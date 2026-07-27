Займы с прицелом на жилье

Бывший директора «Финмаркет Черноземье» получил 13 лет колонии за хищение имущества с помощью кабальных займов под залог недвижимости. Пострадавшими признаны более 20 человек, они лишились квартир, домов и земли общей стоимостью 66 млн руб. Рассчитывая уйти от наказания, подсудимый в течение года проходил службу в зоне СВО. Избежать приговора он не смог, так как был признан самовольно оставившим часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего директора ООО «Финмаркет Черноземье» 40-летнего Дмитрия Наумовского виновным в девяти эпизодах мошенничества (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначено 13 лет колонии общего режима.

Как установил суд, в 2014 году Наумовский организовал мошенническую схему по отъему квартир и денег у клиентов брокерской компании «Финмаркет Черноземье» под видом выдачи потребительских займов под залог недвижимости. Условия договоров намеренно делались неисполнимыми: находящиеся в трудном материальном положении люди соглашались на завышенные процентные ставки, сжатые сроки возврата и непропорционально высокие штрафы.

Для части клиентов компании «Финмаркет Черноземье» отдаваемое в залог жилье было единственным. В случае невозврата долгов по договору право собственности на залоговое имущество переходило Наумовскому. При этом стоимость залоговых квартир существенно превышала суммы выдаваемых займов.

Всего в результате действия мошенника более двух десятков жителей Воронежа лишились квартир, домов и земельных участков. Общий ущерб составил около 66 млн руб.

Уголовное дело рассматривалось с 2024 года. К моменту вынесения приговора по более чем 20 эпизодам преступной деятельности Наумовского истекли сроки уголовного преследования. В итоге он был признан виновным в хищении у восьми потерпевших 15 млн руб. По иску одного из них договор купли-продажи жилья был признан недействительным. Заявления остальных пострадавших будут рассмотрены отдельно. Для возмещения ущерба по решению суда арестовано имущество Наумовского на сумму 15,5 млн руб.

Во время рассмотрения уголовного дела Наумовский находился под подпиской о невыезде. В октябре 2024 года финансиста задержали во Владимирской области, где он стал фигурантом еще одного уголовного дела — о хищении 250 тыс. руб. у местной строительной фирмы. Через месяц, находясь во владимирском СИЗО, он заключил контракт на участие в СВО. После этого рассмотрение дела в воронежском суде приостановили.

Финансист находился в зоне СВО почти год. Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, в октябре 2025 года Наумовский самовольно оставил место службы, из-за чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В январе этого года его задержали и заключили под стражу в Воронеже, рассмотрение уголовного дела возобновилось.

Наумовский неоднократно просил отпустить его из СИЗО. Он отрицал факт оставления воинской части: по его словам, перед задержанием он находился на воронежском полигоне Погоново и добровольно явился в следственный отдел по Воронежскому гарнизону сразу после того, как ему стало известно, что его разыскивают как без вести пропавшего. За время службы, по словам Наумовского, он получил ранение и был награжден ведомственной наградой — медалью «Участник специальной военной операции».

Перед вынесением приговора Дмитрий Наумовский признал вину и выразил готовность вернуться на службу в зону СВО. Он заявил, что участие в боевых действиях поможет ему возвращать деньги потерпевшим. Адвокат Сергей Муравьев сказал “Ъ”, что его доверитель не решил, будет ли он подавать апелляционную жалобу на приговор.

Сергей Толмачев, Воронеж