«Яндекс» в рамках buy back выкупил 3,3 млн акций на 12,5 млрд рублей

МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) опубликовало финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2026 года. Выручка компании за отчетный период выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 386 млрд руб. За первое полугодие выручка составила 759 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 35%, до 89 млрд руб., рентабельность составила 23% (+3,1 процентного пункта). За первое полугодие скорр. EBITDA выросла на 41% до 162 млрд руб., рентабельность — 21,4% (+3,4 п.п.). Скорректированная чистая прибыль за второй квартал выросла на 56% до 48 млрд руб., за первое полугодие — 82,2 млрд руб., рост почти в два раза. Оборот от услуг по рекламе и продвижению увеличился на 12% год к году, до 128 млрд руб.

Совет директоров 31 июля 2026 года рассмотрит предложение менеджмента о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 руб. на акцию. Ранее акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в аналогичном размере.

Выручка бизнес-группы «Поисковые сервисы и ИИ» во втором квартале выросла на 9% до 137,4 млрд руб., темпы роста ускорились на 10 п.п. по сравнению с первым кварталом. Выручка от рекламы и услуг продвижения показала рост на 10,3%, превысив темпы роста российского рынка диджитал-рекламы. Скорр. EBITDA сегмента выросла на 12% до 63,7 млрд руб., рентабельность — 46,3% (+1,3 п.п.). Еженедельная аудитория Алисы AI достигла 33,2 млн пользователей (+39% к первому кварталу), ежемесячное количество активных станций с Алисой — 22,5 млн (+31%).

Блок «Городские сервисы» (электронная коммерция, райдтех, доставка) показал выручку 215,6 млрд руб. (+18%). Скорр. EBITDA блока выросла в 2,7 раза до 34,4 млрд руб. за счет оптимизации экономики райдтеха, улучшения показателей Маркета и роста скорр. EBITDA Яндекс Еды более чем в два раза. Сегмент электронной коммерции впервые вышел на безубыточность по скорр. EBITDA — показатель составил 401 млн руб. Компания рассчитывает на устойчивую безубыточность сегмента в ближайшие двенадцать месяцев.

Выручка блока «Персональные сервисы» выросла на 32% до 64,9 млрд руб., в первом полугодии — на 31% до 127,3 млрд руб. Наибольший вклад внесли финансовые сервисы с ростом выручки на 51% до 29,5 млрд руб. Скорр. EBITDA блока выросла на 20% до 2,5 млрд руб. Число подписчиков Яндекс Плюса достигло 49,4 млн (+14,4%).

Выручка сегмента «Б2Б Тех» (Yandex Cloud, Яндекс 360) выросла на 29% до 15,3 млрд руб., скорр. EBITDA — на 43% до 3,7 млрд руб. Потребление коммерческих токенов через API на платформе Yandex AI Studio во втором квартале достигло 398 млрд, что вдвое больше, чем кварталом ранее, и на 70% больше, чем за весь 2025 год.

4 мая 2026 года совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд руб. в течение двух лет для долгосрочной мотивации сотрудников. С момента старта программы до 27 июля выкуплено 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд руб. (3,3% от акций в свободном обращении, 0,83% от уставного капитала). При этом во втором квартале в рамках дополнительной эмиссии было размещено 894,1 тыс. акций (0,23% от уставного капитала). Объем выкупленных акций в несколько раз превысил объем дополнительного выпуска.

Яндекс запускает программу 75/75/75: к концу 2026 года не менее 75% разработчиков должны регулярно применять ИИ при написании кода, ИИ будет участвовать в подготовке не менее 75% изменений, генерируя в каждом таком изменении не менее 75% кода. В настоящее время 73% разработчиков уже используют ИИ, более половины нового кода создается с помощью генеративных моделей.

Филипп Крупанин