Выдержанный ответ

Реализация армянского коньяка и тихого вина в России в январе—июне 2026 года снизилась на 11–12% к аналогичному периоду прошлого года. Это связано с приостановкой по решению Роспотребнадзора продаж продукции от трех армянских производителей и самоограничениями дистрибуторов, которые превентивно сокращают в поставках долю продукции из Армении. Дополнительно спрос сдерживает и увеличение цен на такой алкоголь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В январе—июне розничные продажи армянских коньяков в России снизились на 12,2% год к году, до 1,37 млн декалитров (дал). Это следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. В общей структуре спроса на коньяки доля Армении составила 20%, потеряв 1,7 процентного пункта за год.

Продажи тихого вина из Армении, по данным участников рынка, в январе—июне упали на 11,8% год у году, до 239,65 тыс. дал, непосредственно в июне — на 18,9%, до 33,8 тыс. дал. Колебания доли страны оказались незначительными. В общем объеме продаж тихих вин на Армению приходится менее 1%.

Продажи армянского алкоголя в России падают быстрее, чем категории в целом.

Согласно подсчетам участников рынка, в первой половине 2026 года реализация коньяка (без учета французского) снизилась на 4,6% год к году, до 6,85 млн дал, тихого вина — на 3,7%, до 28,63 млн дал. Спрос на российский коньяк уменьшился на 3,4%, до 4,46 млн дал, на тихое вино — на 4,9%, до 17,02 млн дал.

Падение продаж именно армянской продукции связано с ограничениями, объясняет эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. В мае Роспотребнадзор приостановил продажи от трех производителей –— «Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян».

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Хотя прямые запреты затронули немногих, часть российских импортеров и дистрибуторов самостоятельно отказываются от работы с армянским алкоголем, говорит источник “Ъ” на алкогольном рынке. Так они пытаются минимизировать риски от введения новых ограничений, поясняет он. Решение об ограничении поставок российские компании могли воспринять как сигнал о необходимости быть более осторожными в формировании запасов и планировании поставок, считает руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

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В группе Ladoga снижение продаж армянской продукции связывают с повышением минимальной розничной стоимости. С января ставку для виски и коньяка, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет, подняли на 16%, до 755 руб. Этот фактор влияет на всех, но для Армении эффект может быть более выраженным. Коньяки из страны формировали треть предложения в нижнем ценовом сегменте, считают в Ladoga.

Борис Титов, владелец «Абрау-Дюрсо», июнь 2026 года, «Интерфакс»: Да, знаменитый «Арарат», «Ной» — это коньяки, которые исторически на нашем рынке. Но все замещается.

Из-за значительного роста цен в категории покупатели стали отказываться от массового безымянного армянского коньяка в пользу известных брендов, объясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Потребители также переходят на другие brown spirits, например виски и ром, добавляют в Ladoga. Сергей Гладыщук среди других факторов выделяет уменьшение финансовых возможностей у небольших торговых сетей и импортеров. Число работающих с Арменией поставщиков уменьшилось и поток импорта сократился, рассуждает он.

Андрей Московский считает, что у армянского коньяка не осталось перспектив на российском рынке. Сохранить позиции, по его мнению, смогут только наиболее популярные и выдержанные бренды — «Арарат» и «Ной». Но в дальнейшем внешние факторы могут сказаться и на этой продукции, предупреждает он. Господин Гладыщук, напротив, считает, что армянские коньяки по-прежнему востребованы.

Господин Московский предполагает, что в долгосрочной перспективе армянский коньяк на полках заменят напитки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Эти страны обойдут Армению и в качестве поставщиков коньячного дистиллята, используемого российскими алкогольными компаниями для разлива конечной продукции, добавляет он. По данным «Союзконьяка», в 2025 году в Россия импортировала 4,5 млн дал сырья. 2,1 млн дал из них обеспечила Армения.

Владимир Комаров