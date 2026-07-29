Обязательное охлаждение ответственности

Банк России собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения на выявление недостоверных данных от страхователя. По его завершении страховщик утратит право отказа от договора и удержания премии, как в настоящее время, и будет вынужден обращаться в суд. Предложения Банка России в большей степени нацелены на защиту автовладельцев, считают правозащитники. Однако для страховых компаний это может обернуться ростом операционных издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые правила могут серьезно увеличить расходы страховщиков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Новые правила могут серьезно увеличить расходы страховщиков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ЦБ направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) предложения по изменению правил возврата премии по ОСАГО в случае обнаружения недостоверных данных от страхователя, влияющих на степень риска. Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке страхования. По словам одного из собеседников “Ъ”, регулятор собирается ввести для страховых компаний период охлаждения сроком на 14 дней, в течение которого они должны проверить данные, предоставленные клиентом, и при выявлении недостоверности сведений будут вправе разорвать договор. В этом случае страховщик будет обязан вернуть страховую премию за вычетом расходов на ведение дела (около 22%), отметил собеседник “Ъ”.

Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что, согласно предложениям, после двух недель страховщик утратит право на односторонний отказ от договора и возможность предъявить регрессные требования к страхователю.

В этом случае прекращение договора будет возможно только через суд, уточняет он. Вместе с тем, если страховой случай произойдет до момента истечения периода охлаждения или отказа страховщика от договора, компания будет обязана сделать выплату и сохранит право обратиться с регрессным требованием к страхователю, говорят собеседники “Ъ”. Такие предложения поступили в виде тезисов для обсуждения в рамках комитетов РСА, отмечают в «РЕСО-Гарантии». «Мы видели эти предложения, активно обсуждаем их со страховым рынком и с ЦБ»,— заявили в РСА. Как пояснили в ЦБ, инициатива направлена «на повышение защищенности интересов автовладельцев, стимулирование страховщиков тщательнее проверять сведения, предоставляемые им при заключении договора ОСАГО, а также на улучшение качества данных в АИС страхования».

Согласно действующему законодательству, сейчас страховщик может отказаться от договора ОСАГО без возврата премии на любом этапе его действия до наступления страхового случая. Если страховой случай наступил, страховщик при условии, что при заключении договора ему были сообщены недостоверные сведения, вправе обратиться к страхователю с регрессными требованиями, поясняет один из собеседников “Ъ”.

По данным ЦБ, в 2025 году объем собранных премий по ОСАГО достиг 330 млрд руб. Всего было заключено 40 млн электронных договоров (включая около 9,4 млн на срок от одного дня до трех месяцев) и 14,5 млн бумажных договоров. Объем выплат за 2025 год увеличился на 18,6%, до 221 млрд руб.

Страховые компании и эксперты подтверждают актуальность проблемы недостоверных данных в ОСАГО. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, число договоров с ошибками в зависимости от региона составляет 3–9% от общего числа договоров ОСАГО. Речь идет об искажении таких показателей, как цель использования автомобиля, объем двигателя, возраст, стаж водителя, перечисляет руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. «В частности, в сегменте такси мы часто сталкиваемся с попытками заявить, что автомобили используются исключительно в личных целях. Страховщики неоднократно указывали на его высокую убыточность и попытки таксистов занизить степень риска при тарификации»,— указывает директор по методологии ОСАГО и МСС «Росгосстраха» Егор Светлов. По словам директора департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Романа Лободина, ложные сведения на стадии страхования приводят к тому, что страховщик не может верно оценить степень риска и назначить тариф для клиента или передать его в перестраховочный пул.

По мнению правозащитников, инициатива направлена на защиту потребителей от злоупотреблений страховщиков. На практике действующий порядок «иногда превращается в инструмент "чистки базы", когда компания находит формальную неточность уже после заключения договора, разрывает соглашение и оставляет деньги себе», указывает эксперт «Народного фронта» Александра Пожарская. При этом, по ее мнению, Банк России хочет сбалансировать интересы — дать страховщикам время на проверку при заключении, но не лишать клиента права на возврат полностью, если ошибка всплыла сразу.

Однако новые правила могут серьезно увеличить расходы страховщиков.

«Потенциальная утрата права на односторонний внесудебный отказ от договора способна перевести урегулирование подобных конфликтов в плоскость перегруженной судебной системы для признания сделок недействительными»,— считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков. По его мнению, это неизбежно повлечет за собой рост трансакционных и операционных издержек участников рынка. По оценке господина Бархоты, судебные расходы могут вырасти на 20–30%, до сотен миллионов рублей на одну компанию.

Кроме того, по словам представителя РСА, если страховщиков ограничить в праве проверять данные по истечении определенного периода, то это фактически «дает индульгенцию на указание неверных сведений при заключении договора». Не все данные можно проверить в момент заключения договора, «иногда выявить это удается только при урегулировании убытка, а недобросовестный страхователь при этом рискует потерять только небольшую часть страховой премии», поясняют в организации.

Юлия Пославская