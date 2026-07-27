АТОР предложила расширить права гидов в горах после гибели туристов на Эльбрусе

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после недавней гибели туристов на Эльбрусе.

Об инициативе АТОР рассказал ее вице-президент по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, нередко туристы требуют от инструктора-проводника начать или продолжить восхождение при плохой погоде, мотивируя это тем, что они «заплатили за достижение вершины». Из-за материального давления «гиды вынуждены идти на неоправданный риск», отметил он.

«Стоит закрепить решением Минэкономразвития перечень маршрутов — их не очень много,— где инструктор-проводник имеет абсолютное законное право единолично развернуть группу по соображениям безопасности, и не нести за это никакой материальной ответственности»,— пояснил «РИА Новости» вице-президент АТОР. В ассоциации считают, что экстремальный туризм надо вывести из-под стандартного регулирования закона о защите прав потребителей.

24 июля группа из семи иностранцев отправилась на Эльбрус. Вечером того же дня погода резко ухудшилась, и группа сбилась с маршрута. Погибли пятеро участников восхождения. СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК). В Федерации альпинизма России считают, что причиной трагедии стало отсутствие правильного планирования и нужной реакции на негативный прогноз погоды.