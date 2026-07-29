Именем российской конфискации

Как стало известно “Ъ”, из Генпрокуратуры уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев. Именно он представлял обвинение в суде о конфискации миллиардов у полковника МВД Дмитрия Захарченко и руководил исковой работой по обращению в казну таких знаковых активов, как аэропорт Домодедово, «Макфа» и ЮГК. Одно время считалось, что генерал станет заместителем генпрокурора, а затем вслед за Игорем Красновым перейдет в Верховный суд, но с карьерой в надзоре и правосудии у него в итоге не сложилось. Теперь господин Бочкарев может заняться научной работой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имя Сергея Бочкарева (на фото) стало известно всей стране благодаря делу полковника МВД Дмитрия Захарченко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Имя Сергея Бочкарева (на фото) стало известно всей стране благодаря делу полковника МВД Дмитрия Захарченко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сразу несколько источников сообщили “Ъ”, что подписан указ об освобождении от должности начальника главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Сергея Бочкарева. Причина в документе не указана, но решение было принято по рапорту самого государственного советника юстиции 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта). После этого приказом генпрокурора Александра Гуцана, который, по данным источников, выражал недовольство работой господина Бочкарева, последний был уволен из органов прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Бочкарев может стать судьей Верховного суда или возглавить одно из его управлений, но, по данным “Ъ”, в судебную систему его не взяли. Предполагается, что генерал теперь займется научной и преподавательской деятельностью. В частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов. Место господина Бочкарева, по предположениям источников “Ъ”, может занять один из его заместителей. Среди кандидатов есть и начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина — опытный прокурор, пользующаяся большим доверием главы надзорного ведомства Александра Гуцана.

Свою карьеру в правоохранительных органах господин Бочкарев начал больше 20 лет назад с должности следователя в органах прокуратуры Санкт-Петербурга. Вскоре он перешел в надзор за следствием, а с 2010 года служил в Генпрокуратуре. Будучи заместителем начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел, контролировал такие уголовные дела, как расследование теракта в аэропорту Домодедово, деятельность преступного сообщества криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), а также дела в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, мэров Махачкалы Саида Амирова и Владивостока Игоря Пушкарева. Именно Сергей Бочкарев представлял обвинение по делу в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко.

При участии тогда еще полковника Бочкарева у господина Захарченко были конфискованы активы, оцениваемые в 9 млрд руб. Такие же иски были поданы и к другим «поднадзорным» Сергея Бочкарева — Александру Хорошавину, Саиду Амирову и другим. В дальнейшем эти истории стали образцом для других антикоррупционных исков как в центральном аппарате ведомства, так и его региональных структурах.

Перейдя из управления в главк и получив генеральское звание, господин Бочкарев представлял интересы Генпрокуратуры в Госдуме, добиваясь снятия иммунитета с депутатов, а также возглавлял конфискационную работу по многим знаковым делам.

Сами иски подписывались заместителями генпрокурора, но в судах от их имени, как правило, выступал сам генерал Бочкарев или его подчиненные. Подобные дела были буквально поставлены на поток, что в итоге вызвало вопросы и к самому начальнику главка.

Так, в исках, направляемых в арбитражи и суды общей юрисдикции, стоимость предъявленных к изъятию активов, в том числе таких крупных предприятий, как аэропорт Домодедово, «Макфа», ЮГК, «Росагро», оказывалась весьма высокой. Однако Росимущество, выставляя их на торги, получило сравнительно небольшие суммы, например Домодедово, оцениваемое прокуратурой в 1 трлн руб., ушло менее чем за 70 млрд руб. Заплатив их, новые владельцы в ряде случаев получали массу проблем, в том числе в виде непогашенных займов.

Более того, в последнее время по требованию генпрокурора Гуцана сам подход к исковой работе ведомства претерпел существенные изменения. «Несмотря на активную исковую работу и значительный объем взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных корректив»,— заявил на коллегии Генпрокуратуры в мае Александр Гуцан. Он указал на системные просчеты в деятельности Росимущества и приставов, которыми не налажено эффективное управление активами, их сохранность, реализация и вовлечение в оборот.

«Ситуации, когда имущественные комплексы фактически продолжают приносить доход тем, у кого они были изъяты судом, незаконно используются третьими лицами или приходят в запустение ввиду ненадлежащего содержания, считаю дискредитацией всей ранее проведенной работы»,— отметил генпрокурор.

Николай Сергеев