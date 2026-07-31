Италия полезла к Испании со своим уставом

Испания оказалась в центре серьезного миграционного кризиса, который заметно осложнил ее отношения с Италией. На этой неделе в испанском автономном городе на северном побережье Африки высадились тысячи мигрантов из Марокко. В Мадриде сочли это напрямую связанным с недавним решением Верховного суда о запрете «экспресс-высылки» мигрантов, перехваченных в море. Однако некоторые предположили, что это могло быть целенаправленной местью Рабата за «новый этап» в отношениях Испании с заклятым соперником Марокко Алжиром. Но самый громкий скандал затеяли по этому поводу в Италии: крайне правые власти страны устроили испанцам настоящий разнос за чересчур либеральную миграционную политику, призвав исключить Испанию из зоны свободного передвижения ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тысячи миргантов добирались до испанского города Сеута по морю Фото: Antonio Sempere / AP Испанские военные на границы Сеуты и Марокко Фото: Fabian Bimmer / Reuters Часть нелегальных мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко Фото: Jon Nazca / Reuters Нелегальные мигранты на берегу Средиземного моря в Сеуте Фото: Fabian Bimmer / Reuters Некоторые мигранты добирались до Сеуты на надувных резиновых кругах Фото: Jon Nazca / Reuters Мигранты в центре Сеуты на испанской территории Фото: Fabian Bimmer / Reuters Мигранты, приплывшие по морю, взбираются на скалистые берега Сеуты Фото: Stringer / Reuters Испанские военные и полицейские на границе с Марокко Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Ahmed El Jechtimi / Reuters Люди пытались перелезть через забор, разделяющий Сеуту и Марокко Фото: Antonio Sempere / AP Следующая фотография 1 / 10 Тысячи миргантов добирались до испанского города Сеута по морю Фото: Antonio Sempere / AP Испанские военные на границы Сеуты и Марокко Фото: Fabian Bimmer / Reuters Часть нелегальных мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко Фото: Jon Nazca / Reuters Нелегальные мигранты на берегу Средиземного моря в Сеуте Фото: Fabian Bimmer / Reuters Некоторые мигранты добирались до Сеуты на надувных резиновых кругах Фото: Jon Nazca / Reuters Мигранты в центре Сеуты на испанской территории Фото: Fabian Bimmer / Reuters Мигранты, приплывшие по морю, взбираются на скалистые берега Сеуты Фото: Stringer / Reuters Испанские военные и полицейские на границе с Марокко Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Ahmed El Jechtimi / Reuters Люди пытались перелезть через забор, разделяющий Сеуту и Марокко Фото: Antonio Sempere / AP

На этой неделе небольшой испанский город Сеута на северном побережье Африки, отделенный от материковой части Испании Гибралтарским проливом и граничащий с Марокко, превратился в настоящего хедлайнера мировых новостей. К утру 30 июля здесь за несколько дней было зарегистрировано уже около 1,8 тыс. нелегальных мигрантов, четверг же стал днем еще более мощного нашествия. Толпы преимущественно молодых мужчин, перебравшихся сюда вплавь из Марокко, устремились в город, оставив пляж усеянным ластами и надувными кругами. По данным телеканала TVE, речь идет о 2–3 тыс. человек. По словам же одного из чиновников городской администрации Сеуты, на пике в город ежеминутно прибывало около 200 человек. Подобное, хоть и в чуть меньшем масштабе, произошло и в другом автономном городе Испании на границе с Марокко — Мелилье.

После того как власти Сеуты фактически взмолились о помощи, правительство в Мадриде объявило, что «вооруженные силы усилят сотрудников гражданской гвардии» в городе.

Как пояснил позднее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, массовый наплыв был спровоцирован решением Верховного суда Испании.

Ранее в этом месяце его судьи издали запрет на перехват и отправку обратно мигрантов, прибывающих в Сеуту и Мелилью по морю, в связи с чем испанская оппозиция тут же обвинила социалистов премьера Педро Санчеса в провоцировании миграционного кризиса. И вот он не заставил себя ждать.

Некоторые сочли, что у наплыва нелегалов может быть и другое объяснение — внешнее. На прошлой неделе Педро Санчес посетил Алжир — столицу соседней с Марокко страны, его заклятого соперника, объявив по итогам визита о «новом этапе» в испано-алжирских отношениях. Как, в частности, заметила изданию Financial Times директор Центра современных арабских исследований в Мадриде Хайзам Амира Фернандес, одномоментное перемещение такого большого количества людей из Марокко в Сеуту не могло произойти «без предварительного уведомления марокканских властей или без их разрешения», дав понять, что Рабат мог намеренно способствовать потоку мигрантов, чтобы таким образом «попытаться донести до своих испанских коллег послание недовольства».

История отношений Мадрида и Рабата уже знает подобный пример. В 2021 году в Сеуте за один день оказалось около 6 тыс. мигрантов из Марокко, что стало самым массовым однодневным притоком в истории Испании. Это произошло вслед за тем, как марокканские власти ослабили контроль на границе из-за дипломатических трений с испанцами по поводу Западной Сахары — спорной территории, 80% которой де-факто контролируется Рабатом. Мадрид, по мнению марокканской стороны, чересчур благоволил в этом спорном вопросе Алжиру, поддерживающему независимость данной территории. Год спустя после той миграционной вспышки в Сеуте Испания поддержала марокканский план по предоставлению Западной Сахаре большей автономии, но сохранению ее под контролем Рабата.

На этот раз Министерство внутренних дел Испании заявило, что «правительство Марокко сотрудничает с Испанией последовательно и добросовестно», отвернув тем самым спекуляции о преднамеренности действий властей североафриканской страны.

С другой страной, Италией, у испанцев разгорелся достаточно мощный конфликт. Начало ему положили нелестные комментарии итальянской стороны относительно миграционной политики Мадрида, известного своим либерализмом в этой области — в отличие от Рима.

На фоне наплыва нелегалов в два испанских анклава на северном побережье Африки глава итальянского МИДа Антонио Таяни выступил за приостановку Шенгенского соглашения с Мадридом. А заодно раскритиковал решение Испании легализовать до 500 тыс. нелегальных иммигрантов, о чем испанские власти сообщали еще в январе. «Действия Испании представляют угрозу для национальной безопасности, глубоко ошибочны и способствуют нелегальному ввозу мигрантов»,— накинулся Таяни на испанцев в соцсети Х.

Его поддержала правая премьер страны Джорджа Мелони. «Полученные из Сеуты кадры шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет реальную угрозу безопасности границ Европы»,— написала она в той же соцсети. И заявила, что «Италия не будет стоять в стороне», пообещав принять «чрезвычайные меры» для предотвращения любых негативных последствий, включая возможное исключение Испании из шенгенской зоны свободного передвижения ЕС.

Отчасти слова Мелони были нацелены на внутреннюю аудиторию. Вскоре в Италии стартует предвыборная кампания, и на крайне правом поле у Мелони, всегда придерживавшейся антимигрантских взглядов, появился серьезный конкурент в лице бывшего генерала Роберто Ванначчи, чья растущая популярность день ото дня сокращает поддержку ее коалиции.

Но испанцы не проявили никакого понимания. Вскоре после заявления Антонио Таяни посол Италии в Мадриде был вызван на ковер в испанский МИД. А Хосе Мануэль Альбарес решил ответить своему итальянскому коллеге также в соцсети. «Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии»,— парировал он обвинения Таяни на платформе X.

Наталия Портякова