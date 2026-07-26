Инвесторы освобождают номера

Гостиничный бизнес в России теряет инвестиционную привлекательность. Количество ликвидаций профильных организаций в первом полугодии увеличилось на 21,8% год к году, а новых компаний зарегистрировано на 5,6% меньше. Рынок живет в условиях снижения спроса, качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В январе—июне в России было ликвидировано 2,13 тыс. организаций, основной вид деятельности которых — предоставление гостиничных и санаторно-курортных услуг, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году показатель вырос на 21,8%. Количество регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей сократилось год к году на 5,6%, до 3,09 тыс.

Рост количества ликвидаций и снижение регистраций привели к замедлению роста всего гостиничного рынка.

Совокупное количество работающих на нем компаний и индивидуальных предпринимателей, по оценке «Контур.Фокуса», увеличилось за год на 2,9%, до 42,47 тыс. на начало июля. В 2025 году аналогичный прирост составил 4,5%.

Охлаждение на гостиничном рынке началось в контексте снижения спроса. Загрузка отелей в Москве по итогам первого полугодия снизилась на 2 процентных пункта (п. п.) год к году, до 69%, подсчитали в IBC Real Estate на основе данных Hotel Advisors. Аналитики замечают, что негативный тренд сохраняется с 2025 года. По его итогам загруженность гостиниц в столице также снизилась на 2 п. п год к году, до 71%, следует из отчета. Самое заметное падение сейчас показали люксовые отели — на 8 п. п. год к году, до 42% в январе—июне.

Гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов замечает, что на загрузке отелей в Москве сказывается падение как выездного, так и внутреннего турпотока.

Согласно оценке «Островка», в январе—июне доля внутренних направлений в общей структуре спроса пользователей на размещения сократилась с 84% до 81%. На въездном рынке сказалось весеннее сокращение полетных программ из стран Ближнего Востока.

Спрос сдерживают и сохраняющиеся проблемы с транспортной логистикой, считает партнер CMWP Марина Усенко. Она добавляет, что в городе стало проходить меньше крупных деловых и политических мероприятий. Это сказалось на деловых туристах: согласно подсчетам платформы «Ракета», их поток в Москву в первом полугодии сократился на 12% год к году.

Для привлечения гостей операторы гостиниц, по словам госпожи Усенко, вынуждены снижать цены.

Согласно «Островку», средняя стоимость проданной ночи в Москве в январе—июне составила 6,1 тыс. руб., потеряв год к году 5%. В Санкт-Петербурге снижение составило 3%, до 5,5 тыс. руб., в Сочи — 3%, до 5,2 тыс. руб. В России в целом значение осталось на уровне прошлого года — 5,8 тыс. руб. за ночь.

Качественные отели в Москве, согласно IBC Real Estate, в январе—июне снизили среднюю стоимость номера на 6% год к году, до 20,4 тыс. руб. Самое выраженное сокращение фиксируется в высоком сегменте — на 10% год к году, до 13,1 тыс. руб. за ночь. Доходность номера в Москве, по словам господина Ефимова, в первом полугодии снизилась на 6% год к году, до 7,2 тыс. руб. Партнер NF Group Ольга Широкова замечает, что текущая коррекция цен, впрочем, может быть обусловлена также высокими темпами роста в 2023–2025 годах.

Топ-10 регионов России по снижению средней стоимости проданной ночи в отеле на июль—август 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Средняя стоимость (тыс. руб.)* Изменение год к году (%) Астраханская область 7,9 –5,9 Мурманская область 9,4 –5,3 Липецкая область 9,6 –4,6 Орловская область 5,4 –3,9 Томская область 5,5 –3,3 Москва 7,9 –3,0 Чечня 7,1 –2,7 Красноярский край 9 –1,5 Краснодарский край 14,3 –1,4 Калужская область 11,7 –1,2 Открыть в новом окне *С учетом дополнительный услуг. Источник: TravelLine, данные на конец июня 2026 года.

Марина Усенко не исключает, что во втором полугодии гостиничный рынок оживится. Осень — высокий сезон для Москвы, и гостиницы может поддержать увеличение деловой активности, напоминает она. Хотя существенного оживления девелоперов даже в этом случае ждать не стоит. Инвесторов сдерживают дорогое заемное финансирование, нехватка профессиональных операторов и общее снижение рентабельности отелей, констатирует госпожа Усенко.

София Мешкова, Александра Мерцалова