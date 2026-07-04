Оборот бензина «Евро-3», арест экс-главы Росавиации, рекордные дивиденды Сбербанка
Чем запомнилась неделя 29 июня — 4 июля: цифры, цитаты и факты
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Цитаты недели
«Ни при каких условиях. Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего» (зампред Центробанка Алексей Заботкин исключил заморозку вкладов россиян).
«Нам придется в этих условиях жить и работать, и ожидать чего-то совершенно бессмысленно. И мы здесь в качестве лозунга для себя взяли когда-то слова Франкла… Он сказал, что первыми умерли те, кто надеялся, что это закончится завтра. Вторыми — те, кто думали, что это не закончится никогда. И выжили только те, кто жили каждый день» (глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров).
«Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке — и во всем мире,— вы должны быть очень сильными… Нам нужно разобраться с остатками иранской оси и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху).
«Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Афганистане — вроде как лет десять, в Корейской войне — вообще целую вечность... Я пробыл там (в Иране.— “Ъ”) четыре месяца. И что я сделал? Я нанес им военное поражение. Они потерпели полное военное поражение. У них осталось несколько ракет, и мы могли бы уничтожить и их» (президент США Дональд Трамп заявил об успехе военной операции в Иране).
Цифры недели
Продажи новостроек в курортных городах Крыма в январе—мае 2026 года сократились на 31,6%, в Сочи — на 65%. Это продиктовано снижением турпотока, логистическими проблемами и разочарованием инвесторов.
Штучные продажи смартфонов в России снизились в первом полугодии на 7–10%.
До 20 млн человек ожидаются на траурной церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
2595 человек погибли в результате землетрясений в Венесуэле.
Более 4,6 млн зрителей посетили матчи группового этапа ЧМ.
19,3% парка крупнейших российских авиакомпаний простаивает в летний сезон.
Более 1300 человек погибло в Европе из-за жары.
Общее число прерываний беременности в России в 2025 году сократилось на 5%, до 321 тыс. случаев, следует из данных Минздрава.
Богатейшие россияне заработали с начала года $4,82 млрд.
«Сбер» объявил выплаты рекордных дивидендов за 2025 год — по 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги.
По букве закона
Хорошевский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько.
Суд освободил из-под стражи Ксению Белоусову, сделавшую кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Верховный суд разъяснил, как рассматривать дела чиновников.
Военный суд арестовал 52-летнего бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого.
Заработала «Гильотина отчетности», которая должна упростить для регионов предоставление данных федеральным органам власти.
Данные мигрантов теперь хранятся в сервисе «Цифровой профиль иностранного гражданина» —доступ к нему имеют государственные органы и различные организации.
Германия предъявила первые обвинения подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу.
Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с возвращающейся депрессией — теперь их будут лечить круглый год.
В Казахстане заработала новая версия конституции. Поправки вводят новую структуру парламента, изменяют положение русского языка и требования к кандидатам на пост главы страны.
Отставки и назначения
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку.
Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн уволился после провала на ЧМ.
Главным тренером итальянского футбольного клуба «Наполи» стал Массимилиано Аллегри.
На пост премьер-министра Литвы утвердили Миндаугаса Синкявичюса.
Инициативы недели
В Госдуме предложили выдворять иностранцев из России за участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации, несанкционированных митингах, а также за дискриминацию и неповиновение законному требованию пограничника.
Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3».
Правительство собирается ввести обязательное страхование жизни и здоровья лесников.
Сделки недели
Группа X5 ведет переговоры о приобретении алкогольной компании «Регион 50».
Хоккеист Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном».
«ВЭБ Центр» не продлит договор аренды офиса с Samsung Electronics.
ЗПИФ приобрел завод смазочных материалов «Топ Лубрикантс». Компания-покупатель может быть связана со структурами ЛУКОЙЛа.