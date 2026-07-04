Оборот бензина «Евро-3», арест экс-главы Росавиации, рекордные дивиденды Сбербанка

Цитаты недели

«Ни при каких условиях. Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего» (зампред Центробанка Алексей Заботкин исключил заморозку вкладов россиян).

«Нам придется в этих условиях жить и работать, и ожидать чего-то совершенно бессмысленно. И мы здесь в качестве лозунга для себя взяли когда-то слова Франкла… Он сказал, что первыми умерли те, кто надеялся, что это закончится завтра. Вторыми — те, кто думали, что это не закончится никогда. И выжили только те, кто жили каждый день» (глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров).

«Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке — и во всем мире,— вы должны быть очень сильными… Нам нужно разобраться с остатками иранской оси и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху).

«Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Афганистане — вроде как лет десять, в Корейской войне — вообще целую вечность... Я пробыл там (в Иране.— “Ъ”) четыре месяца. И что я сделал? Я нанес им военное поражение. Они потерпели полное военное поражение. У них осталось несколько ракет, и мы могли бы уничтожить и их» (президент США Дональд Трамп заявил об успехе военной операции в Иране).