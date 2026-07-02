В МВД предложили выдворять мигрантов за дискриминацию и неповиновение пограничникам

В правительстве РФ, по данным “Ъ”, подготовили ко второму чтению в Госдуме текст поправок к КоАП РФ, увеличивающий число правонарушений, из-за которых иностранцы должны будут покинуть Россию. Документ в марте 2026 года был разработан в МВД и принят Госдумой в первом чтении в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Законопроектом предлагается установить выдворение в качестве безальтернативной меры наказания по 20 статьям административного кодекса. Речь идет, например, об участии в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), участии в несанкционированных митингах (ст. 5.38), принуждении к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40). Сейчас по КоАП выдворение иностранца из страны может быть лишь одним из возможных наказаний. Поправки делают его обязательным дополнительным наказанием к штрафу.

Ко второму чтению правительство 2 июля одобрило поправки, в которых в перечень статей с безальтернативным выдворением иностранцев добавляются еще две — дискриминация (то есть нарушение прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, возраста и религии; ст. 5.62 КоАП РФ) и неповиновение законному требованию пограничника (ст. 18.7 КоАП).

Ранее в МВД также предлагали увеличить размер штрафов по 14 статьям КоАП РФ. Например, за незаконную трудовую деятельность штраф для иностранцев может вырасти до 4–7 тыс. руб. вместо нынешних 2–5 тыс. Кроме того, в ряд статей административного кодекса поправки вводят новый состав правонарушений именно для мигрантов. В их числе — публикация в СМИ инструкций по сборке бомб и предложений по дистанционной продаже алкоголя (ст. 13.15 КоАП), а также мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1 КоАП). Последнее предложение спровоцировало дискуссию во время обсуждения законопроекта в Госдуме: депутаты опасались, что новелла даст возможность правоохранителям выдворять живущих тут десятилетия законопослушных иностранцев за мелкие проступки вроде нецензурной брани в общественном месте. В МВД заверяли, что в случае мелкого хулиганства альтернативный способ наказания, то есть штраф, остается в КоАП и выдворять нарушителей в таких случаях не будут.

Александр Воронов