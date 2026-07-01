Штаб-квартира с видом на переезд

Samsung Electronics, которая четыре года назад прекратила прямые поставки продукции в Россию, возможно, будет вынуждена подыскивать новое помещение для своего офиса в Москве. Сейчас компания занимает площади в «ВЭБ Центре» на Новинском бульваре в центре города, однако вскоре договор площадей в этом объекте закончится, а собственник, по словам источников “Ъ”, не намерен его продлевать, поскольку планирует освободить часть офисных пространств в здании для собственных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Производитель электроники Samsung Electronics находится в поиске нового офиса общей площадью около 10 тыс. кв. м для своей штаб-квартиры в Москве, об этом “Ъ” рассказали три источника на рынке недвижимости. Сейчас производитель электроники занимает аналогичные по размеру площади в «ВЭБ Центре» на Новинском бульваре в центре Москвы. По словам собеседников “Ъ”, сроки арендного договора в этом объекте заканчиваются, но собственник не намерен его продлевать.

Samsung Electronics еще в 2022 году после начала военных действий на Украине остановила прямые поставки техники в РФ. В том же году были закрыты официальные продажи и остановлена работа завода компании в Калужской области.

В управляющей компании «ВЭБ Центра» не комментируют детали взаимоотношений с арендаторами, однако заявили “Ъ”, что «у собственника здания (ВЭБ.РФ.— “Ъ”) есть планы по развитию здания, в рамках которых часть площадей планируется задействовать под внутренние задачи».

В Samsung Electronics воздержались от комментариев. В компании CMWP, которую собеседники “Ъ” называют консультантом потенциальной сделки, отказались от комментариев.

Ситуации, когда собственник не продлевает арендный договор, редкость для рынка, говорит директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Однако подыскать офис такого объема будет несложно — сейчас на рынке достаточно предложений, считает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. Доля свободных площадей к концу 2026 года в Москве может увеличиться на 2 процентных пункта (п. п) год к году, до 7,3%, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

По подсчетам заместителя директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктории Горячевой, арендные выплаты за 10 тыс. кв. м офисной недвижимости с отделкой в Москве могут обойтись Samsung Electronics в 650–750 млн руб. ежегодно; по оценке Елены Акатовой, стоимость аренды может достигать 1 млрд руб. в год. При этом арендатор может рассчитывать на скидку как минимум 10% из-за большого объема арендуемых площадей, добавляет Екатерина Белова.

В качестве новой штаб-квартиры Samsung Electronics рассматривает в том числе офисные площади в бизнес-центре «Granard Белорусская» в центре Москвы и в бизнес-центре «Смоленский бульвар, 13» на Садовом кольце Москвы, отмечают источники “Ъ”.

Собственники этих офисных объектов не ответили на запрос “Ъ”.

Еще одним вариантом для переезда могут стать площади в офисе «Алкон» на Ленинградском проспекте, говорит собеседник “Ъ”. Сейчас в этом здании около 9 тыс. кв. м занимает команда цифровых активов «Газпром-медиа холдинга», однако договор аренды истекает уже в ноябре 2026 года, после чего новый офис компании будет располагаться в «Сколково» (см. “Ъ” от 29 июня). В Alcon Group (собственник бизнес-центра «Алкон») оперативно не ответили “Ъ”.

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По итогам первого полугодия 2026 года компании из сферы производства занимают около 10% от общего объема сделок с офисной недвижимостью в Москве, показатель год к году увеличился на 2 п. п., по данным Екатерины Беловой. Чаще всего компании выбирают именно аренду офисных площадей, отмечает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

София Мешкова