Избыточные отчеты пустят под нож

Белый дом запустил проект «Гильотина отчетности», с помощью которого планируется навести порядок в системе запросов разнообразных сведений у регионов федеральными органами власти. В первый этап проекта, который продлится до конца года, включились 46 федеральных ведомств и все регионы. Сейчас министерства, службы и надзоры нередко вразнобой и по разным формам собирают с субъектов РФ одни и те же данные, повышая административную нагрузку на них. «Гильотина» позволит запрашивать только сведения, включенные в единую систему отчетности, созданную на базе государственной автоматизированной системы «Управление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запущенная правительством «Гильотина отчетности» должна снизить «бумажную» нагрузку на чиновников (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Запущенная правительством «Гильотина отчетности» должна снизить «бумажную» нагрузку на чиновников (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

1 июля стартовала «Гильотина отчетности» — о деталях этого проекта, направленного на наведение порядка в системе отчетности регионов перед федеральным центром, “Ъ” рассказали в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует эту инициативу). Там пояснили, что сейчас ведомства нередко запрашивают у субъектов РФ одни и те же сведения, но по разным формам и в разные сроки и те вынуждены многократно собирать и вручную заполнять аналогичные отчеты. При этом данные в них могут устаревать еще в процессе долгой подготовки.

«Гильотина» меняет этот подход: федеральные органы смогут запрашивать у регионов только сведения, включенные в Единую систему отчетности (ЕСО), созданную на базе государственной автоматизированной системы «Управление». Исключения из этого правила предусмотрены только для запросов данных по отдельным поручениям президента, премьер-министра и вице-премьеров, а также для иных случаев, предусмотренных нормативными актами. В проекте на первом этапе участвуют 46 федеральных органов исполнительной власти и все регионы.

Сроки первого этапа — с 1 июля и до конца этого года. Ведомства совместно с регионами проведут инвентаризацию всей действующей отчетности, чтобы выявить дублирующие и избыточные формы и определить пул отчетов, которые войдут в ЕСО. Второй этап займет весь 2027 год. Пилотные федеральные органы сформируют наборы данных, необходимые для выполнения тех или иных задач, а также проведут тестирование возможности в автоматизированном режиме (с помощью «конструктора отчетов» в ЕСО) собирать их на основе данных, уже содержащихся в системе. Наконец, на последнем этапе (январь 2028 года — 30 ноября 2030 года) внедрение единого цифрового порядка запроса и предоставления отчетности распространится на всех участников проекта.

Все формы в единой системе отчетности будут заранее согласовываться для исключения дублирующих и избыточных запросов — делать это будут федеральные ведомства и экспертные рабочие группы с участием представителей регионов. По замыслу Белого дома, субъекты РФ смогут перейти от ручного заполнения форм к автоматической передаче информации через витрины данных. Ведомства будут получать актуальную информацию через единое цифровое окно, без направления отдельных запросов в регионы — это позволит всем ведомствам использовать достоверные и уже проверенные данные.

Такую «гильотину отчетности» в правительстве позиционируют как новый этап «регуляторной гильотины», которая уже стала частью реформы контроля и надзора, призванной снизить административную нагрузку на бизнес (см. “Ъ” от 13 февраля). Этот запущенный еще в 2021 году механизм предполагает отмену всех неактуальных нормативных актов и построение эффективной системы госконтроля.

В 2024 году стартовал проект «Гильотина 2.0», предполагающий пересмотр избыточных обязательных требований при строительстве и работе объектов социальной инфраструктуры (речь, в частности, о школах, больницах, гостиницах, спортивных объектах). «Этот проект позволяет пересмотреть и сократить избыточные требования к бизнесу — теперь аналогичный подход применяется к регионам»,— пояснили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Венера Петрова