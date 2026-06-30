Греф сравнил ситуацию в экономике и мире с выживанием в концлагере

Сложившаяся в геополитике ситуация и развитие технологий в мире приводят к тому, что «горизонт планирования стремится к нулю», заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, ожидать изменений «совершенно бессмысленно» и лучше всего жить сегодняшним днем. Господин Греф также сравнил экономику России с коровой, которую сколько ни дои, больше молока она не даст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Герман Греф пояснил, что из-за нулевого горизонта планирования приходится «жить в условиях полной неопределенности». «Нам придется в этих условиях жить и работать, и ожидать чего-то совершенно бессмысленно. И мы здесь в качестве лозунга для себя взяли когда-то слова Франкла (автор книги "Скажи жизни да!" Виктор Франкл, выживший в концентрационных лагерях Аушвиц и Дахау.—"Ъ")... Он сказал, что первыми умерли те, кто надеялся, что это закончится завтра. Вторыми — те, кто думали, что это не закончится никогда. И выжили только те, кто жили каждый день»,— сказал господин Греф на годовом собрании акционеров.

По словам главы Сбербанка, экстенсивный рост экономики исчерпан, из-за чего «загрузка мощностей находится на пределе». Он считает необходимым внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). При этом Герман Греф отметил, что для внедрения новых технологий нужны инвестиции, а также модернизация производства и «создание новых циклов производственных». «Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику»,— заключил господин Греф (цитата по ТАСС).

Из-за «переохлаждения» российской экономики нужно снижать ключевую ставку, говорил господин Греф. В предыдущий раз, 19 июня, Центробанк установил показатель в 14,25%. Глава Сбербанка называл ключевую ставку 10–12% «психологической чертой» для бизнеса.