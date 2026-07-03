Заботкин исключил заморозку вкладов россиян
Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заверил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. Об этом он заявил в эфире радио РБК.
Алексей Заботкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Ни при каких условиях . Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего»,— сказал господин Заботкин.
Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, начали обсуждать в ноябре 2024 года. Тогда директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию.
После этого вопросы о возможной заморозке вкладов стали поступать в бот Telegram-канала Банка России. Регулятор назвал идею абсурдной. О том, что власти не рассматривают такую идею, говорил в мае 2026 года министр финансов Антон Силуанов.
Слухи о возможной заморозке вкладов россиян начали активно обсуждаться после заявления директора Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца в ноябре 2024 года. Он предположил, что такой шаг мог бы быть предпринят властями для борьбы с инфляцией. Эта идея спровоцировала поступление вопросов в чат-бот Банка России, а также вылилась в публичные опровержения со стороны различных официальных лиц и организаций.
Центробанк многократно называл эту идею абсурдной, подчеркивая, что она является грубейшим нарушением прав граждан, подорвёт основы банковской системы и финансовую стабильность. Регулятор отмечал, что заморозка вкладов привела бы к потере доверия населения к банкам и спровоцировала бы инвестирование в недвижимость и товары длительного пользования, что, в свою очередь, имело бы «печальные последствия для роста цен». Также отмечалось, что замороженные деньги уже работают в экономике, а Банк России не имеет законодательных полномочий для подобного рода действий.