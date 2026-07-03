Заботкин исключил заморозку вкладов россиян

Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заверил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. Об этом он заявил в эфире радио РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ни при каких условиях . Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего»,— сказал господин Заботкин.

Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, начали обсуждать в ноябре 2024 года. Тогда директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию.

После этого вопросы о возможной заморозке вкладов стали поступать в бот Telegram-канала Банка России. Регулятор назвал идею абсурдной. О том, что власти не рассматривают такую идею, говорил в мае 2026 года министр финансов Антон Силуанов.