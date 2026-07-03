Юлиан Нагельсманн уволен из сборной Германии

Юлиан Нагельсманн подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщил Bild. Данные подтверждает Sky. Журналист Фабрицио Романо в X написал, что новым наставником может стать Юрген Клопп.

29 июня в Бостоне сборная Германии по итогам серии пенальти уступила команде Парагвая в матче 1/16 финала ЧМ. На пресс-конференции после игры господин Нагельсманн заявил, что хочет сохранить пост. СМИ писали, что немецкий футбольный союз рекомендовал специалисту покинуть команду.

По информации Bild, 2 июля в штаб-квартире футбольного союза во Франкфурте прошло многочасовое совещание, в ходе которого функционеры выслушали отчет господина Нагельсманна о причинах провала на турнире. Аргументы тренера оказались недостаточно убедительными, указывает издание.

Юлиан Нагельсманн возглавил немецкую сборную в сентябре 2023 года. В начале 2025-го было объявлено о продлении его контракта.