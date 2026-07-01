И тебя вылечат

Россиян с возвращающейся депрессией теперь будут лечить круглый год — это прописано Минздравом в проекте нового стандарта медпомощи взрослым пациентам. Раньше система ОМС купировала только острые случаи этого заболевания. Особое внимание в стандарте уделено немедикаментозным методам лечения, в частности психотерапии. Однако практикующий психиатр полагает, что «отличная медицинская теория рискует разбиться о суровую реальность в первом же региональном ПНД». По словам врача, разработчики действительно прогрессивного стандарта не учитывают «дефицит региональных бюджетов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Минздрав России опубликовал проект приказа, который утверждает обновленный стандарт медицинской помощи взрослым с рекуррентным — то есть возвращающимся — депрессивным расстройством. Документ заменит соответствующий приказ от 2022 года. Он впервые охватит не только диагностику и лечение, но и диспансерное наблюдение в течение всего года.

Стандарт обновлен для соответствия актуальным клиническим рекомендациям Российского общества психиатров, опубликованным в 2024 году, говорится в пояснительной записке. Напомним, что клинические рекомендации — это научно обоснованные советы, как правильно диагностировать и лечить заболевание. А стандарт Минздрава — это обязательный перечень услуг, лекарств и процедур, которые гарантированно оплачиваются по системе госгарантий. Документы связаны, так как в рекомендациях не должно быть прописано того, что пациенты не могут получить по ОМС.

Главное новшество стандарта — расширение охвата терапией.

Старый документ учитывал только острый период: от момента постановки диагноза до достижения эффекта от лечения. В нем ничего не говорилось о том, что делать, когда состояние пациента улучшилось. Но особенность диагноза заключается в том, что депрессивные эпизоды возвращаются даже после полного восстановления. Поэтому новый стандарт предусматривает помощь на все 365 дней в году, включая три обязательных диспансерных осмотра психиатра в дополнение к 13 повторным приемам.

Психотерапия теперь стала обязательной для всех пациентов — раньше ее могли предоставить лишь 25% обратившихся за помощью.

Количество оплаченных сеансов психотерапевта выросло с 10 до 14.

В перечень немедикаментозных методов борьбы с заболеванием добавились высокотехнологичные процедуры: плазмаферез, лазеротерапия и тренировки с биологической обратной связью (БОС) для сложных случаев.

Кроме того, пересмотрена лекарственная терапия: исключены устаревшие нейролептики (промазин, тиоридазин) и увеличена частота назначения современных антипсихотиков (арипипразол — почти втрое, кветиапин — вдвое).

Также добавлен лабораторный контроль безопасности лечения (анализы крови и мочи) непосредственно в процессе терапии.

Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт сообщила “Ъ”, что новый стандарт «дополнен позициями из обновленных нормативно-правовых документов в отношении лиц с психическими расстройствами». По ее словам, подход к назначению психофармакотерапии пересмотрен с учетом современных научно доказательных тенденций. Особое внимание уделено немедикаментозным методам лечения, подчеркнула специалист, в частности психотерапии «с акцентом на смещение фокуса внимания с лечения лекарственными средствами в сторону психотерапевтических вмешательств».

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов называет новые положения стандарта «методологически безупречным биопсихосоциальным подходом». По его мнению, Минздрав таким образом признает, что депрессию нельзя лечить одними таблетками. Однако «отличная медицинская теория», по мнению врача, «рискует разбиться о суровую реальность в первом же региональном ПНД, где ставки медицинских психологов и психотерапевтов вакантны годами, а один участковый психиатр разрывается на несколько участков». Господин Сулейманов считает, что «норма о трех обязательных визитах к врачу в год в рамках диспансерного наблюдения окончательно парализует очереди в провинциальных диспансерах». А добавленные в стандарт лазеротерапия, плазмаферез и БОС-тренинги — это уровень крупных столичных институтов, тогда как большинство районных больниц о таком оборудовании «могут только мечтать».

Кроме того, стоимость современных препаратов из стандарта на порядок выше классических советских лекарств: если упаковка амитриптилина стоит 200 руб., то современный вортиоксетин — почти 4 тыс. руб. «Повышая тарифы на психиатрию, фонды ОМС вынуждены либо сокращать расходы на другие сферы — кардиологию, онкологию, либо осознанно недофинансировать новые стандарты,— считает психиатр.— Стандарт идеален для столичных академических институтов, но абсолютно не учитывает глубокие овраги провинциального здравоохранения. Пытаясь защитить больных, регулятор фактически делает главных врачей и практикующих психиатров заложниками дефицита региональных бюджетов».

Наталья Костарнова