Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3»
Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Постановление опубликовано на сайте правовых актов.
Стандарт «Евро-3» допускает производство и продажу бензина с массовой долей серы не более 150 мг/кг (при норме по регламенту Евразэс — не более 10 мг/кг) и дизельного топлива с массовой долей серы не более 350 мг/кг (при норме по регламенту — также не более 10 мг/кг).
В документе указано, что топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (Евразэс). Оборот разрешается только предприятиям со свидетельством на переработку нефтяного сырья (179.7 Налогового кодекса РФ). В Минэнерго заявили, что разрешение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, передает ТАСС.
По информации «Ъ», для насыщения рынка топливом, власти также могут на год разрешить выпуск топлива с понижением стандартов вплоть до «Евро-2» и разрешить его импорт.
Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двойка».
Решение о временном снижении стандартов качества топлива, включая разрешение на использование "Евро-3", правительство России уже принимало осенью 2025 года для стабилизации внутреннего рынка. Эта мера была продлена в мае, чтобы избежать дестабилизации рынка. Основное отличие "Евро-3" от более высокого стандарта "Евро-5" заключается в значительно большей допустимой массовой доле серы (до 150 мг/кг против 10 мг/кг) и доли ароматических углеводородов (до 42% против 35%).
Такие послабления позволяют использовать нафту без глубокой переработки, вовлекая мощности, которые не могут выпускать более качественное топливо, и упрощая производственный процесс. Это может увеличить выпуск бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Однако для современных автомобилей использование топлива "Евро-3" может быть небезопасным, хотя в некоторых регионах значительная часть автопарка рассчитана на топливо более низкого качества. Ситуация на топливном рынке обострилась в конце мая из-за сокращения предложения нефтепродуктов, что привело к росту цен на АЗС и нехватке топлива в ряде регионов.
Ранее, в марте 2024 года, обсуждался сценарий полного возврата к "Евро-3" и снятие запрета на использование монометиланилина (ММА) — запрещенной с 2016 года октаноповышающей добавки, что могло бы увеличить выпуск бензина до 10%. Однако эксперты сомневались в принятии предложения по ММА из-за его вредного влияния на окружающую среду и опасности для современных автомобильных двигателей. В 2026 году российские власти уже разрешали нефтяным компаниям снизить стандарты бензина до "Евро-3" и изучают возможность возвращения к стандарту "Евро-2", который еще более низкого качества.