Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Постановление опубликовано на сайте правовых актов.

Стандарт «Евро-3» допускает производство и продажу бензина с массовой долей серы не более 150 мг/кг (при норме по регламенту Евразэс — не более 10 мг/кг) и дизельного топлива с массовой долей серы не более 350 мг/кг (при норме по регламенту — также не более 10 мг/кг).

В документе указано, что топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (Евразэс). Оборот разрешается только предприятиям со свидетельством на переработку нефтяного сырья (179.7 Налогового кодекса РФ). В Минэнерго заявили, что разрешение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, передает ТАСС.

По информации «Ъ», для насыщения рынка топливом, власти также могут на год разрешить выпуск топлива с понижением стандартов вплоть до «Евро-2» и разрешить его импорт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двойка».