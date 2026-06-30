Новым премьером Литвы стал сторонник идеи о размещении ядерного оружия
Парламент Литвы утвердил новым премьер-министром Миндаугаса Синкявичюса
Парламент Литвы утвердил главу Социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром. На пленарном заседании Сейма за кандидатуру политика проголосовали 80 депутатов, против — двое, воздержались — 28 парламентариев, передает Delfi.
Миндаугас Синкявичюс
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Правительство Литвы во главе с бывшим премьером Ингой Ругинене ушло в отставку 23 июня. Поводом стало изменение состава правящей коалиции: социал-демократы разорвали сотрудничество с партией «Заря над Неманом», новым партнером стали «Демократы во имя Литвы».
Миндаугас Синкявичюс ранее допустил введение в стране всеобщей воинской повинности. Также он предположил, что из конституции можно было бы удалить статью о запрете размещения на территории республики ядерного оружия. «Мне кажется, было бы правильно просто исключить эту статью. Потому что в конституциях соседних стран ничего не сказано по этой теме — ни "да", ни "нет". И нам не следует высказываться определенно», — заявил политик изданию 15min.
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История большого взрыва
Утверждение Миндаугаса Синкявичюса о возможной отмене запрета на размещение ядерного оружия не является первой такой инициативой в Литве. Ранее, 4 июня 2026 года, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявлял, что страна обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия на своей территории. Конституция Литвы запрещает размещать на ее территории оружие массового уничтожения, однако спикер парламента Юозас Олекас и президент Гитанас Науседа допускали внесение поправок в это положение. Это происходит на фоне активизировавшихся в Европе дискуссий о расширении военного потенциала и нарастающей геополитической напряженности, особенно с соседней Белоруссией, где размещено российское тактическое ядерное оружие.
Эта тема также поднималась и в соседней Польше. В июне 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обращался к НАТО с просьбой разместить на территории страны американское ядерное оружие в ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Такие действия вызывают критику со стороны России, которая рассматривает их как нарушение ключевых статей Договора о нераспространении ядерного оружия и как угрозу своей национальной безопасности, обещая военно-технические ответные меры.