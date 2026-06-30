Новым премьером Литвы стал сторонник идеи о размещении ядерного оружия

Парламент Литвы утвердил главу Социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром. На пленарном заседании Сейма за кандидатуру политика проголосовали 80 депутатов, против — двое, воздержались — 28 парламентариев, передает Delfi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миндаугас Синкявичюс

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Миндаугас Синкявичюс

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Правительство Литвы во главе с бывшим премьером Ингой Ругинене ушло в отставку 23 июня. Поводом стало изменение состава правящей коалиции: социал-демократы разорвали сотрудничество с партией «Заря над Неманом», новым партнером стали «Демократы во имя Литвы».

Миндаугас Синкявичюс ранее допустил введение в стране всеобщей воинской повинности. Также он предположил, что из конституции можно было бы удалить статью о запрете размещения на территории республики ядерного оружия. «Мне кажется, было бы правильно просто исключить эту статью. Потому что в конституциях соседних стран ничего не сказано по этой теме — ни "да", ни "нет". И нам не следует высказываться определенно», — заявил политик изданию 15min.