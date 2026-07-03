Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2595

Временный уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что количество жертв сильного землетрясения увеличилось до 2595 человек. По состоянию на 1 июля было известно о 2295 погибших, еще почти 11,3 тыс. человек являются пострадавшими.

Глава государства заверила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. «Мы все еще можем найти живых людей»,— сказала госпожа Родригес (цитата по «Интерфаксу»).

Также она объявила о создании совместно с МВФ государственного Фонда реконструкции размером в $200 млн.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни было зафиксировано 782 афтершока. Разрушения есть в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где как минимум 100 зданий было разрушено до основания.

Эрнест Филипповский