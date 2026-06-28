Лесников вооружают полисами

Госдума планирует принять закон об обязательном страховании жизни и здоровья лесников. Поводом для подготовки документа стали участившиеся случаи избиения лесников, захвата их в заложники и даже убийств. В Рослесхозе подтвердили наличие проблемы и заявили “Ъ” о поддержке документа, который наделяет лесников дополнительными мерами социальной защиты. Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что аналогичные нормы об обязательном страховании жизни уже действуют для бойцов МВД, ФСБ, МЧС и Минобороны. Всего необходимо застраховать более 25 тыс. сотрудников лесной охраны — на это потребуется около 30 млн руб. в год из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять в первом чтении поправки к Лесному кодексу РФ (проект заключения есть у “Ъ”), предложенные в апреле 2026 года группой сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

Суть документа заключается в возложении на регионы обязанности страховать жизнь и здоровье «должностных лиц, осуществляющих лесную охрану в лесах, расположенных на землях лесного фонда» на сумму 1,5 млн руб.

Страховыми случаями будут считаться нанесение «телесных повреждений» работнику, его гибель (вследствие побоев) или причинение «иного вреда здоровью в период работы (службы)». Полисы должны оформляться на срок не менее одного года.

Необходимость поправок парламентарии объясняют участившимися случаями нападений на сотрудников лесной охраны. В качестве примеров приводятся три случая нанесения побоев лесникам в Белгороде, Крыму и Хабаровском крае в 2024 году, два факта угрозы убийством сотрудникам в Подмосковье и Омской области в том же году, а также два случая хищения служебного имущества, включая фотоловушки в Архангельской области стоимостью 35 тыс. руб. Кроме того, в 2024 году один лесник погиб в Якутии в результате крушения вертолета. В прошлом году в Калужской области трое егерей были убиты, а еще два лесника оказались в заложниках после того, как приехали оформлять документы о незаконной рубке леса.

Концептуально поправки поддерживает правительство РФ и девять регионов, включая Краснодарский край, Свердловскую, Нижегородскую области и Севастополь. Не возражает против поправок и Государственно-правовое управление президента.

В Рослесхозе заявили “Ъ”, что «всецело поддерживают» инициативу.

«Это нужные изменения, которые наделяют специалистов правами на дополнительные меры соцзащиты в связи с особенностями их профессиональной деятельности»,— считают в ведомстве, напоминая, что аналогичные права уже есть у охотинспекторов. В Рослесхозе вспоминают, что в 2021 году в Сибири нарушитель поджег дом лесника. Кроме того, отмечают в агентстве, специалисты при патрулировании сталкиваются с дикими животными, которые также могут причинить вред здоровью.

Комитет Госдумы по экологии в заключение напоминает о существовании уже действующего закона об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве, по которому максимальная выплата составляет 2 млн руб. Под таким случаем понимается получение работником телесных повреждений, в том числе нанесенных других лицом. Таким образом механизм страхования жизни лесников уже существует, и до конца не ясно, какие проблемы возникают при его применении. Подобные замечания можно устранить при подготовке документа ко второму чтению, уверены в думском комитете по экологии.

В бюджетных организациях выделение средств на страхование жизни и здоровья сотрудников сегодня «весьма затруднительно», так как нет оснований расходовать средства, пояснили “Ъ” во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Принятие поправок, устанавливающих подобную обязанность, делает возможным заключение страховых договоров, пояснили в организации, приведя в пример аналогичные действующие нормы для бойцов Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и ФСИН. «Учитывая это, позитивно оцениваем инициативу о введении обязательного страхования должностных лиц, осуществляющих лесную охрану»,— добавили в ВСС.

Если закон будет принят, то потребуются также изменения в правила распределения субвенций между федеральным и региональными бюджетами для реализации новых полномочий.

Ежегодно на страхование всех сотрудников лесной охраны — всего их 25,4 тыс. человек — потребуется 30,1 млн руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам.

Иван Буранов, Александр Воронов