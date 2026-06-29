В Европе за неделю погибли больше 1300 человек из-за жары

С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, вызванной жарой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 млн человек — в регионе закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей.

«Европейские дома, рабочие места и школы просто не были рассчитаны на такие температуры. ВОЗ работает со своими государствами-членами и партнерами, чтобы противостоять угрозам здоровью из-за экстремальной жары»,— написал господин Гебрейесус в соцсети X. Он призвал европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от высоких температур.

По словам господина Гебрейесуса, из-за глобального потепления и изменений климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. При этом он подчеркнул, что европейский континент в принципе нагревается быстрее всех на планете — в два раза быстрее, чем Земля в среднем.

Среди стран, которых охватила жара в конце июня,— Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. Продажи кондиционеров в этих странах выросли более чем на 70%. Во Франции два дня назад сообщали о переполненных похоронных бюро из-за жары.