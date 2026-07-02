Лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»
Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение рассчитано на один сезон. По условиям контракта форвард заработает $4,25 млн.
Александр Овечкин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Я вернулся. Спасибо всем, что дали нам с семьей время принять это решение. Я здоров. Я все еще люблю хоккей и хочу побеждать. С нетерпением жду воссоединения с командой, чтобы побороться за место в play-off. Увидимся в сентябре, Вашингтон»,— приводит пресс-служба «Кэпиталс» слова хоккеиста.
Завершившийся сезон стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в НХЛ. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин является рекордсменом НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах — 929. 6 апреля 2025 года он превзошел достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
В 2017 году Александр Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).
Также форвард является обладателем множества индивидуальных наград. Он признавался лучшим новичком НХЛ (2006), лучшим игроком регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013) и самым ценным хоккеистом play-off (2018).
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Рекорды и достижения Александра Овечкина
В последние годы каждый новый сезон Александра Овечкина в НХЛ был предметом пристального внимания из-за его погони за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В апреле 2025 года Овечкин побил этот рекорд, набрав 895 шайб, а к апрелю 2026 года довел их число до 929. Несмотря на возраст (ему исполнилось 40 лет), Овечкин продолжал демонстрировать высокую результативность, становясь лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне 2025/26.
Предыдущий пятилетний контракт хоккеиста, заключенный в 2021 году с зарплатой $9,5 млн за сезон, истек летом 2026 года. После этого Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ стал свободным агентом. Он выражал надежду продолжить играть за «Вашингтон» и планировал принять решение о своем будущем после консультаций с семьей и руководством клуба. Руководство «Вашингтона», в свою очередь, было заинтересовано в сохранении Овечкина, даже предлагая ему роль в клубе после завершения карьеры игрока.
Таким образом, продление контракта Овечкина на один сезон, хоть и с меньшей зарплатой по сравнению с предыдущим соглашением, завершает период неопределенности относительно его будущего в НХЛ. Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис ранее подчеркивал, что Овечкин является ключевой фигурой, определившей культуру клуба.