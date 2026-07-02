Лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение рассчитано на один сезон. По условиям контракта форвард заработает $4,25 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Овечкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я вернулся. Спасибо всем, что дали нам с семьей время принять это решение. Я здоров. Я все еще люблю хоккей и хочу побеждать. С нетерпением жду воссоединения с командой, чтобы побороться за место в play-off. Увидимся в сентябре, Вашингтон»,— приводит пресс-служба «Кэпиталс» слова хоккеиста.

Завершившийся сезон стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в НХЛ. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин является рекордсменом НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах — 929. 6 апреля 2025 года он превзошел достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В 2017 году Александр Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Также форвард является обладателем множества индивидуальных наград. Он признавался лучшим новичком НХЛ (2006), лучшим игроком регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013) и самым ценным хоккеистом play-off (2018).

Таисия Орлова