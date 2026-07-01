Состояние богатейших россиян за полгода выросло более чем на $4,8 млрд

С начала года богатейшие россияне увеличили свои активы на $4,82 млрд. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Наибольший прирост зафиксирован у основателя «Северстали» Алексея Мордашова — его капитал вырос на $2,29 млрд, до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние на $1,8 млрд, до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — на $1,71 млрд, до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко выросло на $1,15 млрд, до $15,4 млрд, основателя УГМК Искандера Махмудова — на $719 млн, до $8,6 млрд, Михаила Фридмана — на $588 млн, до $10,7 млрд, Сулеймана Керимова — на $583 млн, до $11 млрд, Татьяны Ким — на $416 млн, до $8,3 млрд, бывшего гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева — на $135 млн, до $9,18 млрд, Дмитрия Рыболовлева — на $103 млн, до $9,88 млрд, Романа Абрамовича — на $60 млн, до $8,16 млрд.

Сильнее всего упало состояние Михаила Прохорова — на $5,46 млрд, до $11,1 млрд. Состояние основателя Telegram Павла Дурова сократилось на $2,21 млрд, до $12,2 млрд, президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $1,08 млрд, до $25,3 млрд, главы совета директоров «ММК» Виктора Рашникова — на $872 млн, до $9,45 млрд, основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — на $547 млн, до $22 млрд, владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина — на $344 млн, до $23,4 млрд, основателя «Реновы» Виктора Вексельберга — на $129 млн, до $10,4 млрд, основателя ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — на $100 млн, до $8,88 млрд.

Индекс BBI рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг включает 500 богатейших людей мира. Из них граждан России — 20 человек.