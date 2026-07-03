Дело экс-главы Росавиации Нерадько касается хищения 800 млн рублей в Домодедово

По данным «Ъ», дело о мошенничестве бывшего главы Росавиации Александра Нерадько связано с хищением 800 млн руб. при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. По решению суда экс-чиновник помещен под арест до 9 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обвинения также предъявили бывшему заместителю господина Нерадько в Росавиации Константину Махову, его отправили в СИЗО на один месяц и семь дней. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Александр Нерадько руководил Росавиацией вплоть до сентября 2023 года, после чего ушел в отставку. Источники «Ъ» связывали решение об уходе со сложными отношениями с руководством Минтранса. В прошлом году по делу о получении взяток задержали одного из бывших заместителей господина Нерадько — Сергея Тимошенко.

Никита Черненко, Мария Локотецкая