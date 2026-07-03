В Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи
В Тегеране проходит прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Гроб находится в мавзолее Хомейни. Мероприятие началось с церемонии поминовения, в которой участвуют иностранные делегации религиозных деятелей, сообщает Fars.
На церемонии поминовения присутствует делегация богословов из России, пишет Tasnim. Прибытие официальных представителей иностранных государств ожидается в 13:00 (12:30 мск).
На мероприятие должны приехать представители около 100 стран, в том числе восемь глав государств и 12 спикеров парламентов, уточняет IRNA. Россию будет представлять зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания будет проходить до 6 июля. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Куме. Похороны состоятся 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде.
Смерть Али Хаменеи, который был верховным лидером Ирана с 1989 года, наступила в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Это событие вызвало широкий международный резонанс: президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану, назвав гибель Хаменеи «циничным убийством» и нарушением всех международных норм. Мировые СМИ активно обсуждают, как гибель верховного лидера повлияет на дальнейшее управление Ираном, особенно учитывая, что, по некоторым данным, многие решения уже принимались высшими военными чинами из-за проблем со здоровьем Али Хаменеи. США ранее рассматривали план его убийства.