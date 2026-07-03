В Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи

В Тегеране проходит прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Гроб находится в мавзолее Хомейни. Мероприятие началось с церемонии поминовения, в которой участвуют иностранные делегации религиозных деятелей, сообщает Fars.

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На церемонии поминовения присутствует делегация богословов из России, пишет Tasnim. Прибытие официальных представителей иностранных государств ожидается в 13:00 (12:30 мск).

На мероприятие должны приехать представители около 100 стран, в том числе восемь глав государств и 12 спикеров парламентов, уточняет IRNA. Россию будет представлять зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания будет проходить до 6 июля. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Куме. Похороны состоятся 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде.