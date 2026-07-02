Количество абортов продолжает уменьшаться

Общее число прерываний беременности в России в 2025 году сократилось на 5%, до 321 тыс. случаев, следует из данных Минздрава, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru). Впервые обнародованы показатели по всем субъектам федерации. Статистика в них крайне неоднородная.

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Если в Карачаево-Черкесии и Вологодской области число абортов удалось снизить практически вдвое, то в Дагестане, Мордовии и Чувашии — лишь на 2–3% (см. график). В Тверской области, Северной Осетии и Ингушетии показатель вырос. Впервые в статистику Минздрава попали данные в новых регионах. В 2025 году женщины сделали всего 3 тыс. абортов в ДНР, 2,28 тыс.— в ЛНР, 616 — в Запорожской и 521 — в Херсонской областях.

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Власти уже несколько лет ведут систематическую работу по сокращению числа случаев абортов. С 2023 года Минздрав развивает практику доабортного консультирования. Женщине, которая обратилась с намерением прервать беременность, предлагают поговорить с психологом, иногда — с юристом. С 1 сентября 2024 года препараты для медикаментозного аборта (мифепристон и мизопростол) включили в перечень подлежащих предметно-количественному учету, обязав аптеки и клиники вести строгий контроль их закупок и продаж. Примерно в 30% регионов приняты законы, запрещающие склонять женщин к прерыванию беременности. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — обычно от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных и юридических лиц суммы значительно выше (в отдельных регионах — 200 тыс. руб. и более). В конце 2025 года Минздрав выпустил приказ, который ввел новые требования к условиям проведения абортов. Теперь такую процедуру нужно проводить не в обычной амбулатории, а в условиях дневного стационара (а в некоторых случаях — круглосуточного), что направлено на повышение безопасности для женщин. При этом у клиники должны быть соответствующие лицензии, операционная, а анестезиолог-реаниматолог должен быть в наличии прямо в здании дневного стационара.

Наталья Костарнова