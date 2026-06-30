Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Сбербанк» (MOEX: SBER) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги, следует из материалов кредитной организации.
Всего на эти цели планируется направить 850,2 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО. Купить акции под дивиденды можно до 20 июля. Текущая дивдоходность составляет около 12%.
В 2025 году Сбербанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО — более 1,7 трлн руб. В текущем году планируется установить новый рекорд по этому показателю, сообщал глава кредитной организации Герман Греф.
Решение о рекордных дивидендах за 2025 год соответствует заявленной стратегии Сбербанка, которая предусматривает ежегодную выплату 50% чистой прибыли по МСФО в течение 2024–2026 годов. Главу Сбербанка Германа Грефа переизбрали на должность в пятый раз в 2023 году, что было обусловлено рекордной прибылью и обещанием не изменять дивидендную политику. В 2023–2024 годах Сбербанк также ориентировался на выплату 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, с учетом сохранения политики банка по поддержанию достаточности капитала.
В 2024 году на дивиденды было направлено 786,9 млрд рублей, что составило 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО, обеспечив доходность около 11% (34,84 рубля на акцию). Для сравнения, по итогам 2022 года Сбербанк выплатил рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на акцию), при этом его чистая прибыль по МСФО составила 270,5 млрд рублей. Высокий уровень дивидендов в 2022 году стал возможен благодаря тому, что в 2021 году дивиденды не выплачивались, несмотря на рекордную прибыль в 1,25 трлн рублей. В 2023 году Сбербанк заработал рекордную прибыль в 1,5 трлн рублей, из которых 750 млрд рублей были направлены на дивиденды (33,3 рубля на акцию).