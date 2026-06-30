Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Сбербанк» (MOEX: SBER) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги, следует из материалов кредитной организации.

Всего на эти цели планируется направить 850,2 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО. Купить акции под дивиденды можно до 20 июля. Текущая дивдоходность составляет около 12%.

В 2025 году Сбербанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО — более 1,7 трлн руб. В текущем году планируется установить новый рекорд по этому показателю, сообщал глава кредитной организации Герман Греф.