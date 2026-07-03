Не виноватая она, он сам ушел

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке. Свое решение он пояснил невозможностью исполнять свои обязанности «в соответствии со своими принципами и убеждениями». Оппозиция сочла, что уход главы правительства связан с громким коррупционным скандалом вокруг президента Майи Санду,— по их версии, ему не дали справедливо разобраться с этим случаем, и работать в команде с нечестными людьми он не захотел. Глава государства такие утверждения отвергла, признав наличие противоречий с премьером разве что по вопросу налоговых преобразований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мунтяну

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Александр Мунтяну

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Александр Мунтяну объявил об отставке утром 3 июля. «Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В тот момент, когда я понимаю, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я выбираю уйти»,— написал он в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Мунтяну возглавил правительство меньше года назад — в октябре 2025 года. Его предшественник Дорин Речан после парламентских выборов решил покинуть политику, после чего Майя Санду сделала ставку на Александра Мунтяна — молдавского бизнесмена, президента центра «Французский альянс в Молдове» и основателя инвестиционной компании 4i Capital Partners.

Александр Мунтяну предлагал программу «ЕС, мир, развитие», которая основана на 16 отраслевых приоритетах. Среди них: эффективное управление (повышение прозрачности в госпредприятиях), европейская интеграция (завершение переговоров о вступлении в ЕС к 2028 году), процветающая экономика (стимулирование инвестиций, увеличение финансовой госпомощи предприятиям и крупных инфраструктурных проектов), справедливое правосудие (улучшение системы расследования коррупционных дел).

Однако за последний год экономический и политический кризис в Молдавии лишь обострялся.

Рейтинги правящей партии «Действие и солидарность» не превышают 40%, а среднегодовая инфляция к концу года, по оценкам Международного валютного фонда, достигнет 8,1%.

Бюджетный дефицит и низкие темпы роста экономики усугубились на фоне сильнейшего энергетического кризиса: весной в Молдавии действовал режим ЧП после повреждения линий электропередачи, а из-за войны на Ближнем Востоке был введен строгий мониторинг рынка нефтепродуктов.

В июне и без того нестабильную обстановку усугубило расследование журналистов RISE Moldova, согласно которому родственники Майи Санду оказались на высоких должностях без конкурса или получали крупные вознаграждения в связанных с государством структурах. Центральной фигурой скандала стала двоюродная сестра Санду Анастасия Табурчану — ее зарплата в госпредприятии MoldATSA, отвечающем за безопасность воздушного движения в республике, оказалась примерно в восемь раз выше средней зарплаты в госсекторе. Так, работая пресс-секретарем на этом предприятии, она получала $6,8 тыс. в месяц, при этом не появляясь на рабочем месте. На фоне скандала Табурчану покинула компанию. В начале июля Майя Санду заверила, что никогда не рекомендовала сестру на эту должность, понимает гнев людей и считает «аморальным брать незаслуженные деньги».

Оппозиция и критики президента сразу же связали отставку премьера с коррупционным скандалом и даже личным конфликтом с Санду. «Вероятно, человек просто не выдержал — Александр Мунтяну не принял планы партии “Действия и солидарности”, бандитизм, покровительство родственникам и организованную преступную деятельность в Молдавии»,— заявил мэр Кишинева Ион Чебан, лидер партии «Национальное альтернативное движение».

Замглавы парламента Молдавии от партии социалистов Влад Батрынча призвал к «полной перезагрузке» системы власти и досрочным выборам. Такое же требование прозвучало и от других представителей оппозиции.

Майя Санду между тем дала понять, что считает такие утверждения не более чем инсинуациями оппонентов. «Спекуляции о том, что он хотел бороться со злоупотреблениями, но ему не позволили, ложны. У господина премьер-министра были полностью развязаны руки, чтобы руководить правительством так, как он считал правильным. Он сам решил уйти»,— сказала президент. «Реформы — дело сложное. Многое было начато хорошо, были приложены большие усилия. Мунтяну — порядочный человек. Я была убеждена, что у него самые лучшие намерения. Но я ожидала большей вовлеченности в принятие сложных решений»,— добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов о конфликтах между ней и Александром Мунтяну, она ответила, что серьезных противоречий не было, но в последнее время у них с премьером были «корректные дискуссии» о налоговой реформе, которая вызвала возмущение в обществе: речь идет о переходе к единой ставке НДС в размере 20% и упразднении отраслевых льгот для бизнеса.

«Эти реформы можно было лучше подготовить и объяснять людям, чтобы мы заручились доверием и поддержкой граждан, так как то, что мы делаем,— на благо страны»,— отметила Санду. По ее словам, стране необходима «единая, сильная команда», которая предпримет «решительные шаги для развития экономики и борьбы с коррупцией» и добьется вступления в ЕС.

На следующей неделе президент начнет консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить кандидатуру нового премьера и предложить ее парламенту. До этого времени Мунтяну и его правительство продолжат исполнение своих обязанностей.

Лусине Баласян