Великий почин

У крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится почти весь пассажиропоток, этим летом простаивает 130 самолетов или 19,3% парка, подсчитал “Ъ”. Нормальным показателем для высокого сезона считается до 10%. При этом треть парка стоит у перевозчиков за пределами группы "Аэрофлота". Основная причина повышенного простоя в этом году — затянувшееся техническое обслуживание лайнеров. Впрочем, по словам источников “Ъ”, для отрасли, пятый год находящейся под санкциями, это неплохой показатель, радикального падения объема перевозок в этом году не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

На 28 июня у одиннадцати авиакомпаний, обеспечивающих более 90% всего российского пассажиропотока, не выполняют полеты 130 из 673 самолетов, подсчитал “Ъ”, исходя их данных Flightradar24 и других сервисов.

Без учета самолетов группы «Аэрофлот» у восьми компаний простаивает треть парка — 93 из 322 воздушных судов (ВС).

Нормальным показателем для отрасли, по словам собеседников “Ъ” в авиакомпаниях и экспертном сообществе, считается простой до 10% ВС на плановое обслуживание в летний сезон.

В этот стандарт вписывается группа «Аэрофлот», в чьем парке 349 самолетов и не летают 37 ВС, большая часть которых в «России». У авиакомпании «Аэрофлот» из 171 ВС не летают семь (4%). Больше года не летают три из шести Airbus 320neo, 1 из 12 А330, один из семи А350. Также не летают два Boeing 777. В пресс-службе авиакомпании указали, что шесть самолетов находятся во временном хранении, по части из них ведутся подготовительные работы по возврату в эксплуатацию. «В текущей летней программе полетов "Аэрофлот" задействует все воздушные суда, которые находятся "на крыле"»,— уточнил перевозчик. Компания также эксплуатирует два А330, которые взяла у iFly в «мокрый лизинг» (с экипажем).

У «России» не летает 22% парка, или 30 из 136 самолетов. Вне эксплуатации числятся шесть из восьми дальнемагистральных двухэтажных Boeing 747, шесть из десяти дальнемагистральных Boeing 777, один А319, а также 17 из 78 SSJ 100, десять из которых были припаркованы в течение 2022–2025 годов. Еще пять SSJ 100 встали на обслуживание в середине июня. Кроме того, два SSJ 100 выбыли из расписания 24 июня в связи с неисправностью двигателя. В «России» сообщили, что в летнем сезоне перевозчик планирует летать на 116 ВС (85% парка), в том числе на 69 SSJ 100, «на них сейчас самый высокий за всю историю эксплуатации показатель по количеству рейсов». В компании добавили, что количество ВС, находящихся на плановом периодическом техобслуживании, «зависит от достижения срока выполнения той или иной формы ТО для каждого конкретного самолета в соответствии с регламентами производителя».

У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. В компании отметили, что их парк самый молодой на российском рынке, все самолеты задействованы в полетной программе, и там ожидают, что этот режим будет сохраняться.

Наибольшее количество самолетов, или треть парка, стоит у крупнейшей частной авиакомпании S7: 32 ВС семейства А320neo из-за проблем с двигателем (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года) и один Embraer. Всего у компании 104 пассажирских лайнера, и этим летом она планирует восстановить и ввести в эксплуатацию два Airbus, полученных от Red Wings (см. “Ъ” от 21 мая). Авиакомпания планирует в этом году как минимум сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровне, уточнили “Ъ” в S7.

В «Уральских авиалиниях» из 51 самолета не летают десять, в том числе все восемь А321neo и по одному А320 и А321 с января и апреля соответственно. В компании уточнили, что планируют до конца года летать на 42 ВС. У Utair из 59 самолетов не летаю девять, семь из которых встали с 2023 по 2025 год. Встали все три дальнемагистральных Boeing 767: два — в 2025 году, один — в начале июня. У Nordwind летом вне эксплуатации 44% парка, или 12 из 27 самолетов. Из пяти дальнемагистральных А330 «на крыле» остаются два, из четырех Boeing 777 летает один. Как отмечали источники “Ъ”, дальнемагистральных ВС в мире меньше и найти запчасти для них на вторичном рынке сложнее (см. “Ъ” от 24 февраля).

В Smartavia не летают 3 из 13 машин (23%): в 2025 году встали оба А320neo, с апреля — Boeing 737. «В рамках летнего расписания Smartavia планирует эксплуатировать все ВС в парке, за исключением тех периодов, в которые самолеты должны проходить плановый техосмотр»,— сказали в компании. У Red Wings из 26 самолетов стоят пять. Из трех Boeing 777 летает один, из 20 SSJ 100 два стоят несколько месяцев, третий отстранили от полетов из-за проблем с двигателем 18 июня. В компании уточнили, что летом планируют задействовать 22 ВС, в том числе 17 SSJ 100 (три останутся на техобслуживании), два Boeing 777 и три Ту204/214.

У чартерной Azur Air, как писал “Ъ”, после проверки Росавиации, «на крыле» остаются 6 из 23 самолетов — простаивает 74% парка. В компании сообщили, что запланированную турпрограмму в этом сезоне выполнят в полном объеме. У «Азимута», который делит с Azur Air десятое место по числу перевезенных пассажиров, стоит пятая часть флота: 4 из 19 SSJ 100. В «Азимуте» сообщили “Ъ”, что эксплуатируют все ВС в парке с учетом прохождения форм ТО.

«Азимут» 24 июня заявил, что из-за «логистических сложностей в некоторых регионах» вынужден корректировать расписание. Источники “Ъ” объясняли проблемы перевозчика перебоями с топливом на юге. Собеседники “Ъ” в четырех крупных авиакомпаниях рассказывали, что в июне получали письма от всех крупнейших топливозаправочных компаний (ТЗК) о временных сложностях с исполнением контрактов. Пока в таких ситуациях перевозчики заправляются у других ТЗК, говорят источники “Ъ”. Тем не менее авиакомпании беспокоит ситуация с доступностью летом авиакеросина и ценами на топливо (см. “Ъ” от 22 июня). Собеседники “Ъ” в большинстве компаний говорят, что если ситуация с топливом не ухудшится, то сокращать рейсы не придется.

Треть простаивающего у крупнейших авиакомпаний парка большинство источников “Ъ” считают неплохим показателем для отрасли, пятый год пребывающей под западными санкциями. Но они прогнозируют ухудшение ситуации с выбытием парка с 2027 года в связи с устареванием ВС и истекающими ресурсами, особенно SSJ 100.

Радикального сокращения пассажиропотока, связанного с исправностью парка, по итогам этого года не предвидится, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Основными определяющими факторами, по его словам, останутся частота, с которой будут закрываться аэропорты из-за «Ковров», и стабильность топливообеспечения. В то же время, отмечает господин Пантелеев, в 2027 году объемы поставок новых отечественных самолетов не компенсируют выбытие парка, и шансов успеть с анонсированной заменой импортного двигателя на SSJ 100 к этому сроку нет.

Айгуль Абдуллина