Приговоренную к колонии за «кальян на куличе» девушку отпустили на свободу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смягчение наказания для осужденных является частой практикой в российской судебной системе. Например, Мосгорсуд снизил срок лишения свободы блогеру Елене Блиновской с пяти до четырех с половиной лет колонии, хотя и отказал в отсрочке наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Также Апелляционный военный суд смягчил приговоры режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, осужденным за оправдание терроризма, на пять и два месяца соответственно.

Похожие случаи были и в региональных судах. Так, в Башкирии Верховный суд сократил до 9 лет 10 месяцев наказание Алику Махиянову, осужденному за убийство бывшей супруги, «с учетом смягчающих наказание обстоятельств». Кемеровский областной суд также снизил срок заключения Юлии Богдановой, бывшей гендиректору компании-владельца ТРЦ «Зимняя вишня», до 13 лет 10 месяцев, хотя при этом отказал в замене оставшегося срока на принудительные работы. В Башкирии были заменены на условные сроки наказания Ильнуру Шафикову и Альбине Булатовой, обвинявшимся в мошенничестве при строительстве жилых комплексов, учитывая частичное возмещение ущерба.

В ряде случаев в качестве смягчающих обстоятельств суды учитывают раскаяние осужденных, состояние здоровья, предпенсионный возраст, наличие малолетних детей и участие супругов в специальной военной операции. Также учитывается частичное возмещение ущерба или досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако не всегда все факторы принимаются во внимание, что порой вызывает вопросы у адвокатов осужденных, которые считают, что суды формально подходят к оценке таких обстоятельств.