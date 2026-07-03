Приговоренную к колонии за «кальян на куличе» девушку отпустили на свободу
Президиум Мосгорсуда изменил приговор Ксении Белоусовой, осужденной за «кальян на куличе». Вместо трех лет колонии ей назначили 200 часов обязательных работ. Девушку освободили из-под стражи, сообщило «РИА Новости».
Апелляцию на приговор подала защита осужденной. Суд исключил из приговора указание об отмене условного лишения свободы за хранение наркотиков. В суде уточнили, что решение по делу о наркотиках осталось в силе и госпожа Белоусова будет исполнять его самостоятельно.
Дело об оскорблении чувств верующих против Ксении Белоусовой возбудили в апреле этого года. Причиной стала публикация девушки из бара в Москве, где она сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. 27 мая мировой суд в Лефортово приговорил ее к трем годам и 25 дням колонии. Фигурантка раскаялась и признала вину, после приговора она направила письмо в РПЦ с покаянием. В ответ церковь ходатайствовала о смягчении наказания.
Смягчение наказания для осужденных является частой практикой в российской судебной системе. Например, Мосгорсуд снизил срок лишения свободы блогеру Елене Блиновской с пяти до четырех с половиной лет колонии, хотя и отказал в отсрочке наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Также Апелляционный военный суд смягчил приговоры режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, осужденным за оправдание терроризма, на пять и два месяца соответственно.
Похожие случаи были и в региональных судах. Так, в Башкирии Верховный суд сократил до 9 лет 10 месяцев наказание Алику Махиянову, осужденному за убийство бывшей супруги, «с учетом смягчающих наказание обстоятельств». Кемеровский областной суд также снизил срок заключения Юлии Богдановой, бывшей гендиректору компании-владельца ТРЦ «Зимняя вишня», до 13 лет 10 месяцев, хотя при этом отказал в замене оставшегося срока на принудительные работы. В Башкирии были заменены на условные сроки наказания Ильнуру Шафикову и Альбине Булатовой, обвинявшимся в мошенничестве при строительстве жилых комплексов, учитывая частичное возмещение ущерба.
В ряде случаев в качестве смягчающих обстоятельств суды учитывают раскаяние осужденных, состояние здоровья, предпенсионный возраст, наличие малолетних детей и участие супругов в специальной военной операции. Также учитывается частичное возмещение ущерба или досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако не всегда все факторы принимаются во внимание, что порой вызывает вопросы у адвокатов осужденных, которые считают, что суды формально подходят к оценке таких обстоятельств.