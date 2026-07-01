В Казахстане вступила в силу новая конституция

В Казахстане вступила в силу новая версия конституции. Поправки к ней были приняты с результатом 87,15% на референдуме 15 марта. По данным ЦИК, явка на голосовании составила 73,12%.

Одним из ключевых изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному — курултаю. В его состав войдут 145 депутатов, которые будут избираться по партийным спискам. Выборы в новый законодательный орган намечены на август 2026 года. Кроме того, документ возвращает должность вице-президента Казахстана взамен поста государственного советника.

Согласно новой редакции конституции, казахский язык сохраняет статус государственного. Русский язык в госучреждениях будет использоваться «наряду с казахским», в то время как раньше он использовался «наравне с казахским». Конституция также вводит полный запрет на двойное и множественное гражданство и меняет требования к кандидатам на пост главы государства.

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