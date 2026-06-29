Матчи группового этапа ЧМ посетили более 4,6 млн болельщиков

72 матча групповой стадии чемпионата мира по футболу посетили более 4,6 млн зрителей. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Групповой этап проходил с 11 по 28 июня в городах США, Канады и Мексики. В нем приняли участие 48 сборных, в play-off вышли 32 из них. Пресс-служба FIFA также отметила, что во время проведения игр первой стадии турнира болельщики купили более 300 тыс. хот-догов и более 2,8 млн бутылок пива.

Ранее в FIFA сообщили, что по ходу третьего тура группового этапа был установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира. На тот момент был зафиксирован показатель 3,6 млн человек. Предыдущее достижение было установлено на мировом первенстве 1994 года, которое прошло в США. Матчи турнира посетили 3,59 млн человек.

Чемпионат мира завершится 19 июля. Финальный матч пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка.

Таисия Орлова