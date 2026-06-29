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Матчи группового этапа ЧМ посетили более 4,6 млн болельщиков

72 матча групповой стадии чемпионата мира по футболу посетили более 4,6 млн зрителей. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Групповой этап проходил с 11 по 28 июня в городах США, Канады и Мексики. В нем приняли участие 48 сборных, в play-off вышли 32 из них. Пресс-служба FIFA также отметила, что во время проведения игр первой стадии турнира болельщики купили более 300 тыс. хот-догов и более 2,8 млн бутылок пива.

Ранее в FIFA сообщили, что по ходу третьего тура группового этапа был установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира. На тот момент был зафиксирован показатель 3,6 млн человек. Предыдущее достижение было установлено на мировом первенстве 1994 года, которое прошло в США. Матчи турнира посетили 3,59 млн человек.

Чемпионат мира завершится 19 июля. Финальный матч пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка.

Таисия Орлова

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Футболист сборной Южной Африки Сфефело Ситоле и канадец Джонатан Дэвид борются за мяч в 1/32 финала

Футболист сборной Южной Африки Сфефело Ситоле и канадец Джонатан Дэвид борются за мяч в 1/32 финала

Фото: AP / Mark J. Terrill

Француз Ману Коне (слева) борется за мяч с норвежцем Мортеном Торсби в матче на групповом этапе

Француз Ману Коне (слева) борется за мяч с норвежцем Мортеном Торсби в матче на групповом этапе

Фото: AP / Martin Meissner

Французский футболист Усман Дембеле (справа) празднует вместе с Килианом Мбаппе (в центре) и другими товарищами по команде после забитого гола в ворота Норвегии в матче группового этапа

Французский футболист Усман Дембеле (справа) празднует вместе с Килианом Мбаппе (в центре) и другими товарищами по команде после забитого гола в ворота Норвегии в матче группового этапа

Фото: AP / Martin Meissner

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Фото: Matthew Childs / Reuters

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матч сборных Парагвая и Австралии

Матч сборных Парагвая и Австралии

Фото: David Gonzales / Reuters

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Фото: AP / Mark J. Terrill

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Фото: AP / Moises Castillo

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Фото: AP / Mike Stewart

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Фото: AP / Abbie Parr

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Фото: AP / Petr David Josek

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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Футболист сборной Южной Африки Сфефело Ситоле и канадец Джонатан Дэвид борются за мяч в 1/32 финала

Фото: AP / Mark J. Terrill

Француз Ману Коне (слева) борется за мяч с норвежцем Мортеном Торсби в матче на групповом этапе

Фото: AP / Martin Meissner

Французский футболист Усман Дембеле (справа) празднует вместе с Килианом Мбаппе (в центре) и другими товарищами по команде после забитого гола в ворота Норвегии в матче группового этапа

Фото: AP / Martin Meissner

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Фото: Matthew Childs / Reuters

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матч сборных Парагвая и Австралии

Фото: David Gonzales / Reuters

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Фото: AP / Mark J. Terrill

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Фото: AP / Moises Castillo

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Фото: AP / Mike Stewart

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Фото: AP / Abbie Parr

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Фото: AP / Petr David Josek

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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