Трамп: Иран согласился почти на все условия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска разгромили Иран, и Вашингтон смог добиться почти всех своих целей в военном конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Сейчас мы ведем переговоры, так что посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, они согласились практически на все, что нам нужно»,— сказал господин Трамп в интервью CNBC.

Президент отметил, что США смогли добиться военного успеха за короткий срок. «Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Афганистане — вроде как лет 10, в Корейской войне — вообще целую вечность... Я пробыл там (в Иране.— "Ъ") четыре месяца. И что я сделал? Я нанес им военное поражение. Они потерпели полное военное поражение. У них осталось несколько ракет, и мы могли бы уничтожить и их»,— добавил он.

1 июля в Катаре прошла встреча с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подписали 18 июня. В конце июня стороны вновь обменялись ударами, несмотря на перемирие — США и Вашингтон обвинили друг друга в нарушении пунктов мирного соглашения. Вскоре они вновь договорились прекратить обстрелы и возобновить переговоры.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».