Трамп: Иран согласился почти на все условия США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска разгромили Иран, и Вашингтон смог добиться почти всех своих целей в военном конфликте.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Сейчас мы ведем переговоры, так что посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, они согласились практически на все, что нам нужно»,— сказал господин Трамп в интервью CNBC.
Президент отметил, что США смогли добиться военного успеха за короткий срок. «Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Афганистане — вроде как лет 10, в Корейской войне — вообще целую вечность... Я пробыл там (в Иране.— "Ъ") четыре месяца. И что я сделал? Я нанес им военное поражение. Они потерпели полное военное поражение. У них осталось несколько ракет, и мы могли бы уничтожить и их»,— добавил он.
1 июля в Катаре прошла встреча с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подписали 18 июня. В конце июня стороны вновь обменялись ударами, несмотря на перемирие — США и Вашингтон обвинили друг друга в нарушении пунктов мирного соглашения. Вскоре они вновь договорились прекратить обстрелы и возобновить переговоры.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
Заявление Дональда Трампа о том, что Иран согласился почти на все условия США, прозвучало после череды обострений и переговоров, в которых участвовали различные посредники. Введение меморандума о прекращении конфликта на Ближнем Востоке 17 июня 2026 года стало важным этапом, предполагающим 60-дневный период для выработки более широкого соглашения. Этот документ был подписан дистанционно, несмотря на изначальные планы очной встречи в Швейцарии.
Ситуация вокруг переговоров США и Ирана характеризовалась противоречивыми сигналами и периодическими военными действиями. Например, 13 июня 2025 года Израиль начал операцию «Нация львов» против ядерных и оборонных объектов Ирана. В свою очередь, администрация Трампа постоянно подчеркивала, что не готова идти на уступки Тегерану, хотя и допускала возможность переговоров.
Ключевым вопросом на переговорах всегда оставалась иранская ядерная программа и условия снятия санкций. Трамп заявлял о намерении добиться свертывания ядерной программы Ирана, в то время как Тегеран отстаивал свое право на обогащение урана и мирную ядерную программу. Также среди требований США были отказ Ирана от поддержки радикальных группировок и открытие Ормузского пролива для свободного судоходства.
Переговорам мешал не только обмен ударами, но и взаимное недоверие. Иранская сторона указывала на неискренность американской риторики и заявляла, что не будет одобрено ни одно соглашение без обеспечения прав иранского народа. Переговорный процесс осложнялся внутренними разногласиями в иранском руководстве, по мнению Дональда Трампа, и его стремлением использовать давление для ускорения процесса.