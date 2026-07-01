Нетаньяху: войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что войны страны против Ирана, «Хамаса» и «Хезболлы» не завершены. По его словам, Израиль сильнее, чем когда-либо, и имел большие успехи на этих фронтах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
«Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке — и во всем мире, — вы должны быть очень сильными»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).
Как отметил премьер Израиля, вооруженные силы страны значительно ослабили противников. «Нам нужно разобраться с остатками иранской оси и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений»,— добавил он.
26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта. Документ предусматривает частичный вывод израильских войск с территории Ливана, а также разоружение группировок, в числе которых «Хезболла».
Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ унижением и отказом от суверенитета. Менее чем через 24 часа после подписания документа Израиль нанес удар по южной части Ливана.
Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о незавершенности войн с Ираном, «Хамасом» и «Хезболлой» связано с продолжающимся Ближневосточным конфликтом, который затрагивает интересы США и арабских стран. Власти Израиля не считают, что данный конфликт можно разрешить путем дипломатии, в то время как американская сторона и ряд арабских стран призывают к поиску мирного решения. Тем не менее, Дональд Трамп в своё время отмечал, что даже в случае мирного урегулирования на Ближнем Востоке, его нужно «замкнуть» не только на интересы арабских посредников, но и на долгосрочные интересы США в регионе.
Процессы урегулирования конфликтов со стороны Израиля часто сопровождаются трудностями и отклонениями от достигнутых договорённостей. Например, соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа, предусматривающее освобождение заложников и полный вывод израильских войск, сталкивалось с угрозой срыва из-за разногласий сторон. Несмотря на участие международных посредников, таких как США, Египет и Катар, достижение устойчивого мира остаётся сложной задачей. Израиль даже после подписания мирных соглашений сохраняет за собой возможность для военного маневра, нанося удары по территории Ливана даже после недавнего подписания рамочного соглашения.
Давление на Биньямина Нетаньяху растёт как внутри Израиля, так и со стороны международного сообщества. Однако премьер-министр при этом ведёт две параллельные «битвы» — военную и политическую, и ни одну из них не может или не торопится завершать до конца. В дальнейшем многое будет зависеть от устойчивости режимов прекращения огня, исполнения сторонами обязательств и готовности стран-посредников постоянно работать над урегулированием конфликта.