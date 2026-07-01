В России запустили «Цифровой профиль иностранного гражданина»
В России начал работу «Цифровой профиль иностранного гражданина» — сервис, в котором хранятся актуальные данные о мигрантах и лицах без гражданства, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Как написала госпожа Волк в Telegram, в профиле сервиса будут храниться данные документов, удостоверяющих личность, информация о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании и медицинском страховании. Кроме того, будут отображаться сведения о недвижимости, автомобилях, административных правонарушениях и действующих запретах на въезд в Россию.
Доступ к цифровому ресурсу смогут получать государственные органы, различные организации, а также сами иностранные граждане при подаче запроса через портал «Госуслуг», отметила представитель МВД.
Создать сервис поручил президент Владимир Путин в июле прошлого года. Оператором ресурса был определен МВД.
Введение «Цифрового профиля иностранного гражданина» является частью широкомасштабной работы по ужесточению миграционной политики, развернувшейся в России после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Это событие привело к активизации мер контроля и пересмотру подходов к вопросам миграции. Идея создания цифровых профилей мигрантов содержится в Концепции миграционной политики, утвержденной Правительством РФ в январе 2024 года. Она предполагает объединение данных из различных ведомств, таких как МВД и ФСБ, а также привязку биометрических данных.
Задолго до запуска профиля, с 1 декабря 2024 года, в столичных аэропортах и на одном наземном погранпереходе начался эксперимент по сбору биометрических данных иностранцев. Также с 5 февраля 2025 года МВД запустило реестр контролируемых лиц, куда вносится информация об иностранцах, незаконно находящихся в стране. Попавшие в этот реестр лица ограничены в ряде прав, например, не могут регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать имущество и открывать банковские счета. Ожидается, что с 30 июня 2026 года в цифровой профиль иностранного гражданина также начнут включать данные о гражданстве и поле иностранного работника, а сам профиль сможет заменить бумажный патент.