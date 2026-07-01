В России запустили «Цифровой профиль иностранного гражданина»

В России начал работу «Цифровой профиль иностранного гражданина» — сервис, в котором хранятся актуальные данные о мигрантах и лицах без гражданства, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Как написала госпожа Волк в Telegram, в профиле сервиса будут храниться данные документов, удостоверяющих личность, информация о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании и медицинском страховании. Кроме того, будут отображаться сведения о недвижимости, автомобилях, административных правонарушениях и действующих запретах на въезд в Россию.

Доступ к цифровому ресурсу смогут получать государственные органы, различные организации, а также сами иностранные граждане при подаче запроса через портал «Госуслуг», отметила представитель МВД.

Создать сервис поручил президент Владимир Путин в июле прошлого года. Оператором ресурса был определен МВД.