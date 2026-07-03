Массимилиано Аллегри возглавил «Наполи»

Итальянский футбольный клуб «Наполи» назначил Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Контракт будет действовать до 30 июня 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Calanni / AP Фото: Antonio Calanni / AP

В этой должности Массимилиано Аллегри сменил Антонио Конте, который покинул «Наполи» в июне после досрочного расторжения контракта. В прошедшем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Италии и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Предыдущим местом работы 58-летнего Аллегри был «Милан». В мае его отправили в отставку. Команда завершила сезон на пятой строке турнирной таблицы первенства страны. В заключительном туре клуб на своем поле уступил «Кальяри» — 1:2 — и лишился шансов финишировать на четвертом месте, гарантирующем участие в Лиге чемпионов.

С 2021 по 2024 год Массимилиано Аллегри тренировал туринский «Ювентус». Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат и Кубок Италии, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также специалист руководил «Миланом» (2010–2014), который приводил к победе в чемпионате и суперкубке страны.

Таисия Орлова