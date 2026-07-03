Массимилиано Аллегри возглавил «Наполи»
Итальянский футбольный клуб «Наполи» назначил Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Контракт будет действовать до 30 июня 2029 года.
Фото: Antonio Calanni / AP
В этой должности Массимилиано Аллегри сменил Антонио Конте, который покинул «Наполи» в июне после досрочного расторжения контракта. В прошедшем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Италии и квалифицировался в Лигу чемпионов.
Предыдущим местом работы 58-летнего Аллегри был «Милан». В мае его отправили в отставку. Команда завершила сезон на пятой строке турнирной таблицы первенства страны. В заключительном туре клуб на своем поле уступил «Кальяри» — 1:2 — и лишился шансов финишировать на четвертом месте, гарантирующем участие в Лиге чемпионов.
С 2021 по 2024 год Массимилиано Аллегри тренировал туринский «Ювентус». Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат и Кубок Италии, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также специалист руководил «Миланом» (2010–2014), который приводил к победе в чемпионате и суперкубке страны.
Назначение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Наполи» произошло после серии тренерских перестановок в клубе. После Лучано Спаллетти, который привел «Наполи» к чемпионству в Италии в 2023 году, клуб возглавил Руди Гарсия, но был уволен через четыре месяца из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Вальтер Маццарри, а затем Франческо Кальцона, который совмещал работу в клубе с тренерством сборной Словакии.
Антонио Конте, предшественник Аллегри в «Наполи», привел клуб к чемпионству Италии уже в мае 2025 года, что стало четвертым чемпионским титулом «Наполи» в истории. Конте стал чемпионом Италии в качестве тренера в пятый раз. Тем не менее, клуб объявил о его уходе после досрочного расторжения контракта.