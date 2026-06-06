Главные новости за 1 – 5 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Детские сады в Саратове, Энгельсе и Балакове станут бесплатными с 1 сентября.

Экс-гендиректор КБПА Максим Шихалов попросил оправдать его по делу о растрате. Ранее гособвинение запрашивало ему восемь лет колонии общего режима.

Саратовский СКР проверяет сорванное благоустройство сквера на ул. Прессовой за 75 млн руб. Директор саратовского МБУ «Садово-Парковое» уволен после мэрской проверки.

Балаковский район добился отмены торгов, чтобы забрать территорию причала для «Валдаев» у ИП из Вольска.

«Новосталь-М» расширит производство в Саратовской области.

Саратову выделили 5,8 млрд руб. на трамваи.

Готовый нефтеперерабатывающий бизнес продают под Саратовом за 120 млн руб.

Суд в Саратове продлил арест бизнесмену по делу об убийстве генерала Москалика.

Суд обязал мать саратовского экс-депутата Курихина снести особняк в Усть-Курдюме.

В Саратовской области создали комиссию по развитию искусственного интеллекта.

Прокуратура требует у АО «Саратов-Птица» вернуть 55 га Лысогорскому району.

От Саратовской области в Госдуму пойдут действующий спикер Володин и его зам.

Волгоградская область

Кассационный суд изучит жалобу на приговор главному инженеру волгоградских «Концессий водоснабжения» Дмитрию Лебедеву.

Производителя автобусов Volgabus в Волжском банкротит налоговая.

Еще двое участников финансовой пирамиды на 68 млн в Волгограде ожидают суда.

Приговор риелтору из Волгограда за мошенничество на 71 млн руб. устоял в апелляции.

Генпрокуратура через суд в Волжском изымает 101 млн руб. у матери экс-судьи Фомина.

Волгоградская область дала Палласовскому МР 27 млн на борьбу с дефицитом воды.

В Волгоградской области выбрали кандидатов в Госдуму.

Пензенская область

Аэропорт Пензы изменил график до конца лета.

600 млн руб. потратят в Пензе на ремонт дворов в 2026 году.

Участник СВО пойдет в Госдуму от Пензенской области.

Астраханская область

Астраханская область напомнила Wildberries о проекте распределительного центра.

Астраханская область будет наращивать популярность рыбной продукции.

Субвенций на предотвращение истощения водоемов в Астраханской области не хватает.

В Астрахани число покусанных выше среднего по РФ, несмотря на «собачьи законы».

Астраханская ОЭЗ отменила тендер на строительство крановых путей за 476 млн руб.

Астраханская область подвела итоги праймериз «Единой России» в Госдуму.

Еще порядка 100 га в Астраханской области превращаются в пустыню.

Нина Шевченко