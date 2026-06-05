Дело главного инженера волгоградских «Концессий водоснабжения» дошло до кассации

Бывший главный инженер «Концессий водоснабжения» Дмитрий Лебедев обжаловал в кассации приговор по делу о взрыве на КНС-4 (ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 216 УК РФ). Соответствующая информация появилась в карточке дела на сайте Красноармейского райсуда Волгограда. Жалоба зарегистрирована 29 мая.

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В феврале этого года Дмитрий Лебедев был приговорен к трем с половиной годам принудительных работ по делу о гибели шести человек на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. При этом прокуратура запрашивала восемь с половиной лет колонии-поселения.

В ночь на 5 июля 2024 года на КНС №4 в Красноармейском районе сгорел электродвигатель. Сотрудники МЧС зафиксировали превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. В тот же день на станции погиб мастер Михаил Куракин. Как установил суд, на следующий день главный инженер «Концессий водоснабжения» Дмитрий Лебедев дал указание установить дополнительную вытяжную систему, в ходе монтажа которой 6 июля прогремел взрыв, разрушивший здание КНС-4. Погибли пять человек: начальник смены Юрий Зуев, сварщик Владимир Кузнецов, слесарь Олег Корольченко, слесарь-электрик Михаил Хохлов и слесарь Александр Шестопалов. Тело последнего обнаружили 20 июля.

Приговор не устроил ни гособвинение, ни защиту Лебедева. Адвокат Анна Лисицкая настаивала на невиновности своего подзащитного. В результате была подана жалоба в Волгоградский облсуд. Однако апелляция ужесточила приговор - Лебедев получил пять лет колонии-поселения и запрет на три года занимать должности, связанные с охраной труда и опасными производствами. Решение по недавно поданной кассационной жалобе еще не принято.

Нина Шевченко