600 миллионов потратят в Пензе на ремонт дворов в 2026 году

В Пензенской области продолжается исполнение программы по благоустройству придомовых территорий многоэтажек. Подробности в личном Telegram-канале опубликовал губернатор Олег Мельниченко.

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До конца лета на указанные цели выделили в полтора раза больше средств, чем двумя годами ранее. Напомним, в 2024-м и 2025-м на ремонт дворов потратили по 400 млн руб. В Пензе уже привели в порядок порядка 400 придомовых территорий.

За это лето планируют благоустроить еще 216 дворов. Работы подразумевают замену асфальта — власти планируют отремонтировать около 134 тыс. кв. м дорог и свыше 20 тыс. кв. м тротуаров. На данный момент работы уже завершили на 23-х объектах. Сейчас подрядчики работают в 57-ми дворах.

Дарья Васенина