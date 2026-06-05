Саратову выделили 5,8 млрд рублей на трамваи

Саратовская область получит из федерального бюджета 5,8 млрд руб. на развитие электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Финансирование рассчитано на три года. В этом году региону перечислят 1,15 млрд руб., в 2027-м — 3,68 млрд, в 2028-м — еще более 1 млрд.

В Правительстве РФ уточнили, что на эти средства проведут реконструкцию трамвайных путей, благоустройство прилегающих территорий, а также закупят новые трамваи и электробусы для местных перевозчиков.

Саратовская область вошла в число четырех регионов-получателей вместе с Волгоградской, Курской и Нижегородской областями, совокупная поддержка которых составит 10,8 млрд руб.

Нина Шевченко