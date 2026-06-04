Астраханская область присоединилась к соглашению о продвижении рыбной продукции

Губернатор Астраханской области на Петербургском международном экономическом форуме 2026 подписал соглашение с руководством фонда «Росконгресс», АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» и главами Архангельской, Мурманской областей и Камчатского края. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Соглашение подразумевает взаимодействие при разработке программ по формированию культуры потребления рыбы и рыбной продукции. Стороны намерены совместно организовывать деловые мероприятия, фестивали, гастрономические и выставочно-ярмарочные проекты.

Документ также предусматривает развитие потребительских компетенций в области выбора и обращения с рыбной продукцией.

Агентство по продвижению рыбной продукции создано в 2024 году под эгидой Росрыболовства. АПРП занимается популяризацией и развитием рынка российской рыбы и рыбной продукции, указано на сайте организации.

Нина Шевченко