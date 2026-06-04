Приговор риелтору из Волгограда за мошенничество на 71 млн устоял в апелляции

Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор бывшему риелтору Елене Шпак, осужденной за мошенничество при обеспечении жильем детей-сирот (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину она не признала, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

По данным суда, риелтор в сговоре со своей знакомой на тот момент начальницей отделения Волгоградского центра технической инвентаризации поставляла государству непригодные квартиры по завышенным ценам, нанеся ущерб областному бюджету в размере более 71,27 млн руб.

По данным следствия, Шпак скупала дешевое жилье в домах с износом свыше 20%, которое не соответствовало госконтрактам. Квартиры оформлялись их на сына риелтора, который не знал о преступных планах.

Вместе с ныне осужденной знакомой она фабриковала техпаспорта, занижая износ помещений. За эти документы начальница отделения ЦТИ получала вознаграждение. Осмотр объектов не проводился. Полученными по госконтрактам деньгами Шпак распорядилась по своему усмотрению.

Ранее Центральный райсуд Волгограда приговорил Елену Шпак к пяти с половиной годам колонии общего режима. С нее также взыскана вся сумма ущерба в пользу областного комитета строительства. Приговор вступил в силу.

Нина Шевченко