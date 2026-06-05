«Новосталь-М» расширит производство в Саратовской области
В Саратовской области продолжается формирование металлургического кластера. Ведущий инвестор — холдинг «Новосталь-М», который включает металлургический завод в Балакове. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Роман Бусаргин обсудил с представителями компании перспективы предприятия. Инвестпрограмма предусматривает строительство комплекса универсального прокатного стана, сообщил глава региона в своих соцсетях.
Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX
Оборудование для нового комплекса закуплено, ведется монтаж несущих металлоконструкций. Ввод объекта создаст 1,8 тыс. рабочих мест.
Отдельно будет проработана кадровая составляющая. В области есть учреждения среднего профессионального образования, способные готовить квалифицированных специалистов под нужды завода.