Аэропорт Пензы изменил график до конца лета

С начала лета аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского обновил расписание полетов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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Глава региона отметил, что изменения направлены на повышение удобства перелетов для жителей региона.

С 1 июня ежедневно выполняются рейсы в Санкт-Петербург, с 3 июня — три раза в неделю в Минеральные Воды, а до конца сезона — два раза в неделю в Сочи.

Кроме того, в расписании сохраняются три ежедневных рейса в Москву: два в Шереметьево и один в Домодедово.

Нина Шевченко