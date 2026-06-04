Оскверненный бюджет

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался жалобой жителей Саратова на многократно срываемые сроки благоустройства сквера на ул. Прессовая и якобы перераспределенный на другие проекты бюджет. Региональное следственное управление начало проверку. «Ъ — Средняя Волга» выяснил, что пять из шести контрактов расторгли по соглашению сторон. На данный момент в сквер суммарно вложили более 75 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый контракт на благоустройство сквера на Прессовой власти Саратова заключили в апреле 2024 года

Фото: Госзакупки Первый контракт на благоустройство сквера на Прессовой власти Саратова заключили в апреле 2024 года

Фото: Госзакупки

Федеральный СКР обратил внимание на возможные нарушения при облагораживании саратовского сквера. Подробности сообщила пресс-служба ведомства. Следователи отреагировали на размещенное в СМИ видеообращение горожан. Саратовцы утверждают, что итоговое благоустройство не соответствует проекту, а выделенный бюджет якобы перенаправлен на другие объекты. Сейчас работы фактически прекращены, говорится в релизе.

Ситуацией заинтересовался глава федерального СКР Александр Бастрыкин. Саратовское следственное управление начало доследственную проверку. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад от руководителя регионального ведомства Дмитрия Костина.

Речь идет о сквере на ул. Прессовая в Заводском районе Саратова. Заказчик — МБУ «Садово-парковое». «Ъ — Средняя Волга» нашел подробности в ЕИС «Госзакупки». В документах ни одного договора не указаны конкретные виды работ или сметы.

Первый контракт по благоустройству сквера заключили с ООО «Престиж» 1 апреля 2024 года. Стоимость договора — 26 млн руб. при максимальной цене торгов 29,7 млн руб. «Престиж» специализируется на строительстве зданий. Исполнение контракта прервали по соглашению сторон 31 декабря. Сумма исполненных обязательств составила 21,32 млн руб.

Еще один контракт стоимостью 5,47 млн руб. (максимальная цена аукциона — 5,76 млн) заключили 27 мая 2024 года. Подрядчиком стало саратовское ООО «Ботаник». Компания торгует растениями. 6 ноября договор расторгли по соглашению сторон. Согласно документам, срок исполнения — 31 декабря. «Ботаник» выполнил работы на 4,311 млн руб.

Следующий тендер объявили 10 апреля 2025 года. Сумма выросла почти в два раза — город предлагал до 49,9 млн руб. Закупку отменили.

Затем провели еще один конкурс — предлагали также до 49,9 млн руб. 20 июня договор подписали с саратовским ИП Дмитрием Лукьяновым. Коммерсант предложил выполнить работы за 47,6 млн руб. Срок исполнения контракта — 31 декабря. Договор расторгли по соглашению сторон за 21 день до указанной даты. Предприниматель исполнил обязательства на 44,35 млн руб.

22 сентября 2025 года МБУ заключило еще один договор — с ООО «Крестьянское хозяйство Сунгоркина Владимира Николаевича». Юрлицо согласилось поучаствовать в благоустройстве за 3,9 млн руб. при максимальной стоимости подряда 4,51 млн руб. Работы выполнили полностью и в срок.

Последний контракт стоимостью 2,18 млн руб. заключили с саратовским ИП Дмитрием Лукьяновым. Срок исполнения в документах указан разный. В проекте договора сказано, что исполнить заключенный 25 декабря 2025 года контракт нужно за три дня — до 28 декабря. В карточке закупки говорится: подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря. 13 января 2026 года договор расторгли по соглашению сторон. Сумма исполненных обязательств составила 1,358 млн руб.

15 декабря заказчик разместил в ЕИС еще один тендер стоимостью 4,01 млн руб. Эту закупку отменили. Суммарно на сквер на Прессовой на данный момент потратили 75,23 млн руб.

Дарья Васенина