Производителя автобусов Volgabus в Волжском банкротит налоговая

Арбитражный суд Волгоградской области изучит иск ФНС России в лице Межрайонной ИФНС №4 по Республике Башкортостан о признании банкротом волжского ООО «Волгабас». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация губернатора Астраханской области Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Основанием для обращения послужила неисполненная обязанность компании по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Общая сумма задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами достигла 72,07 млн руб., из которых 69,75 млн руб. — основной долг, 2,32 млн руб. — пени.

Дело зарегистрировали в суде 27 мая. Первое слушание по проверке обоснованности требований ФНС назначено на 18 июня.

ООО «Волгабас» зарегистрировано в Волжском на ул. Пушкина, 67 в 2011 году. Это производственная площадка холдинга «Бакулин Моторс Групп» Алексея и Анатолия Бакулиных. Там производят автобусы марки Volgabus. По тому же адресу - ул. Пушкина, 67 - зарегистрированы ООО «Волгабас Волжский» и ООО «Бакулин Бас Групп Русь». Обе компании учреждает владимирское ООО «Волгабас Групп». По 20% принадлежит господам Бакулиным и 60% — петербургскому ООО «Реновация». В 2025 году выручка «Волгабаса» упала на 31% до 1,5 млрд руб., а чистые убытки составили 112 млн руб. Стоимость чистых активов тоже отрицательная — 103 млн руб.

Ранее, в августе 2023 года, УФНС по Владимирской области обращалось с заявлением о банкротстве ООО «Бакулин моторс групп». Иск был возвращен. В мае того же года ООО «Прокадры» подавало иск о взыскании с БМГ 2,6 млн руб. задолженности по оплате труда за период с 15.04.2023 по 22.05.2023. Заявление тоже вернули в связи с урегулированием спора во внесудебном порядке.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в присутствии СМИ критиковал Анатолия Бакулина в салоне автобуса из-за кондиционеров. В июле 2023 года Санкт-Петербурге вице-губернатор распорядился убрать с улиц 30 автобусов из-за участившихся случаев возгораний двигателей. Но через короткое время их выпустили на маршруты.

Нина Шевченко