В Волгоградской области выбрали кандидатов в Госдуму

В Волгоградской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и региональный парламент. В голосовании приняли участие более 195 тыс. избирателей (11%), сообщили в региональном отделении «ЕР».

В Госдуму претендовали 53 человека, то есть 13 кандидатов на одно место. Среди них 34 выдвигались впервые. На довыборы в облдуму по Кировскому округу № 18 претендовали семь кандидатов на одно место.

По предварительным данным, на выборы в Госдуму лидируют действующие депутаты Евгений Москвичев (54,98%), Виталий Лихачев (62,40%), Андрей Гимбатов (66,94%), а также глава Волгограда Владимир Марченко (49,44%). На довыборах в облдуму лидирует депутат ГД РФ Алексей Волоцков (59,27%). Окончательные результаты пока обрабатываются.

