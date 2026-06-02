Прокуратура требует у АО «Саратов-Птица» вернуть 55 га Лысогорскому району
Прокуратура Саратовской области потребовала вернуть району 55 гектаров земли, которые арендует АО «Симоновская птицефабрика». Первый заместитель облпрокурора просит признать недействительным договор аренды, который администрация Лысогорского района подписала в 2024 году. Иск подан не к администрации, а в ее интересах. Ответчиком выступает только фабрика.
Фото: Минсельхоз Московской области
Участок находится в Лысогорском районе, в Бутырском муниципальном образовании, в 5,9 км юго-восточнее села Бутырки и предназначен для сельского хозяйства. Зарегистрированных построек на нем нет, на спутниковых снимках они также отсутствуют.
В 2016 году администрация провела аукцион и сдала землю в аренду на 20 лет. Когда арендатор — КФХ «Чадаевские семена» — обанкротилось, право на землю приобрело АО «Симоновская птицефабрика», пишет «Бизнес-вектор». Согласно акту суда, спорный договор аренды администрация и производитель подписали 14 июня 2024 года. На каком основании прокуратура считает его недействительным, в документе не уточняется.
АО «Симоновская птицефабрика» зарегистрировано в сентябре 2002 года в селе Симоновка Саратовской области. Предприятие более 22 лет производит яйца сельскохозяйственной птицы. С марта 2018 года компанию возглавляет генеральный директор Иванов Дмитрий Вячеславович. Численность сотрудников выросла с 121 человека в 2018 году до 153 человек в 2025 году. В 2025 году выручка составила 1465 млн руб., то есть выросла на 51,5% по сравнению с 967 млн руб. в 2024 году. Чистая прибыль снизилась на 46,6%: с 273 млн руб. до 146 млн руб. АО «Симоновская птицефабрика» входит в холдинг АО «Саратов-Птица» наряду с Заволжской, Покровской, Лысогорской и Балашовской фабриками.
Последние данные об основных бенефициарах «Саратов-Птицы» обнародованы в 2024 году: тогда 70% бизнеса контролировала Елена Высоцкая, 30% — Дмитрий Иванов. В середине минувшего мая появилась информация о переговорах по покупке «Саратов-Птицы» агрохолдингом «Таврос».
Суд поддержал прокуратуру и запретил Росреестру регистрировать любые действия со спорной территорией. Следующее заседание назначено на 29 июня.